США пообещали вводить новые санкции против России «каждый месяц или два»
Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Администрация США старается усилить давление на Россию
«Администрация Трампа идет по этому пути и продолжит идти: новые санкции будут появляться каждый месяц или два, как это уже происходило», — уточнил он. Волкер также отметил, что США очень тесно работают со своими европейскими союзниками.
Я верю, что у санкций есть эффект, мы видим доказательство этому в России.
Спецпредставитель США в своей речи также напомнил, что США отменили эмбарго на поставки Украине оружия, «хотя еще несколько лет назад это казалось провокационным шагом — дать Украине возможность защищать себя».
«В администрации решили относиться к Украине как к обычной стране — стране, которая имеет право на самозащиту, у которой есть стратегия национальной безопасности, в этой стратегии могут быть пробелы, а друзья и союзники могут обсудить, как их заполнить. Мы провели через конгресс новый пакет зарубежного военного финансирования и будем обсуждать с Украиной продажу вооружений», — сказал он.
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг заявил, что американский президент Дональд Трамп настроен на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. «На мой взгляд,
По мнению Путина, ситуация может улучшиться после выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре, или после 2020 г., когда состоятся очередные выборы президента США. По мнению российского президента, после выборов в США американскому лидеру «не нужно будет постоянно оглядываться на тех, кто спекулирует на антироссийской риторике».
Встречу с Трампом, прошедшую в июле в Хельсинки, Путин оценил «скорее позитивно, чем негативно». «Внутриполитически, наверное, лучше не стало в США от наших встреч», — добавил он.
Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты более двух часов общались в формате