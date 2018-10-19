Сноуден заявил, что не работает на правительство России

Источник: Reuters

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что никак не связан с российскими властями и не работает на Москву.

«Реальность в том, что у меня нет никаких связей с российским правительством. Я критиковал их, и президента [России], и ход выборов, и продолжу этим заниматься, — рассказал Сноуден во время видеомоста из России, который был организован в Университете менеджмента Инсбрука.

Мое внимание нацелено не на Россию, потому что Россия — это не моя родина, я здесь живу в эмиграции. США всегда будут моей родиной, и нам надо лучше заботиться о своем обществе в первую очередь" Эдвард Сноуден Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США

Сноуден также заявил, что не чувствует себя в безопасности в России, но для него это не играет никакой роли. «Что касается моего будущего в России, я не могу сказать, что я в безопасности. Но разве это имеет значение? — сказал он в ходе видеомоста. — Если бы я хотел жить в безопасности, я бы сидел на Гавайях, зарабатывал много денег и вел слежку за всеми подряд».

По его словам, в настоящее время он руководит одним из американских фондов по защите свободы СМИ и работает над созданием новых инструментов по защите журналистов.

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«Речь также идет о защите источников информации от внешнего вмешательства», — пояснил Сноуден.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже.