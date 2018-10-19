Песков: Путин категорически против изоляционизма в международных отношениях
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/ —
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/ —
Президент РФ Владимир Путин выступает категорически против изоляционизма в международных отношениях, а также ценит высокий уровень экспертизы со стороны коллег. Об этом заявил
Путин категорически против изоляционизма — это его исходная позиция. И Путин ищет диалога со всеми странами, со всеми лидерами, со своими политическими визави. В том объеме и в том темпе, на которые готовы эти его партнеры.
Он также ответил на вопрос о том, какие качества коллег ценит президент. «Что он ценит? Готовность учитывать интересы друг друга, отсутствие притязаний на гегемонию и на доминирование в выстраивании двусторонних отношений — это вызывает у Путина резкое отторжение», — пояснил
Песков также особо отметил, что Путин ценит в партнерах «умение брать ответственность за свои слова». Однако, по его признанию, далеко не все партнеры президента России отличаются этим качеством. «Путину приходится сталкиваться с дефицитом ответственности у ряда собеседников», — сказал
«Не всегда он [Путин] видит здесь взаимность, взаимные возможности своих собеседников. Не думаю, что это ему импонирует», — заключил он.
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