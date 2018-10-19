Песков: Путин категорически против изоляционизма в международных отношениях

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин выступает категорически против изоляционизма в международных отношениях, а также ценит высокий уровень экспертизы со стороны коллег. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Путин категорически против изоляционизма — это его исходная позиция. И Путин ищет диалога со всеми странами, со всеми лидерами, со своими политическими визави. В том объеме и в том темпе, на которые готовы эти его партнеры. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента

Он также ответил на вопрос о том, какие качества коллег ценит президент. «Что он ценит? Готовность учитывать интересы друг друга, отсутствие притязаний на гегемонию и на доминирование в выстраивании двусторонних отношений — это вызывает у Путина резкое отторжение», — пояснил пресс-секретарь президента. «И конечно, Путин ценит у своих собеседников, это очевидно, высокий уровень экспертизы», — добавил он.

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Песков также особо отметил, что Путин ценит в партнерах «умение брать ответственность за свои слова». Однако, по его признанию, далеко не все партнеры президента России отличаются этим качеством. «Путину приходится сталкиваться с дефицитом ответственности у ряда собеседников», — сказал пресс-секретарь. «Когда Путин говорит о чем-то, когда он имеет в виду какие-то договоренности или делает какие-то обещания, он это непосредственно выполняет, причем в те сроки, которые он также обговаривает весьма конкретно», — пояснил Песков.

«Не всегда он [Путин] видит здесь взаимность, взаимные возможности своих собеседников. Не думаю, что это ему импонирует», — заключил он.