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05:13 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал, есть ли «химия» в отношениях Путина и Трампа

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли «химия» в отношениях лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Источник: РИА Новости

«Я не знаю насколько химия между главами государств может существовать, она трудно измерима. Никакая химия не заставит президента отступать от своих национальных государственных интересов», — сказал Песков в эфире Первого канала.

В качестве примера он привел дружбу Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

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«Даже будучи друзьями в обычной жизни, к примеру, это было между Путиным и Шредером, эти отношения дружбы продолжаются до сих пор. Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко и бескомпромиссно спорили по текущим вопросам», — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что дружба не является страховкой от достаточно напряженных иногда переговоров.

«Есть ли химия с Трампом, какие-то особые отношения — не думаю, пока не было возможности. Химия с первого взгляда, любовь с первого взгляда — это другая опера. Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга. Суть обсуждений, постановка некоторых вопросов в те редкие моменты общения между лидерами России и США не всегда находила свое отражение в реальных действиях, это, конечно, разочаровывает», — добавил Песков.

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