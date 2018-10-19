Песков рассказал, есть ли «химия» в отношениях Путина и Трампа

Источник: РИА Новости

«Я не знаю насколько химия между главами государств может существовать, она трудно измерима. Никакая химия не заставит президента отступать от своих национальных государственных интересов», — сказал Песков в эфире Первого канала.

В качестве примера он привел дружбу Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

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«Даже будучи друзьями в обычной жизни, к примеру, это было между Путиным и Шредером, эти отношения дружбы продолжаются до сих пор. Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко и бескомпромиссно спорили по текущим вопросам», — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что дружба не является страховкой от достаточно напряженных иногда переговоров.