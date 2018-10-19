Рост ВВП Китая замедлился из-за торговой войны с США

Источник: РИА Новости

В первом квартале он составил 6,8 процента, во втором квартале — 6,7 процента.

Этот показатель оказался в рамках официального прогноза: власти установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. По итогам прошлого года темпы роста ВВП ускорились до 6,9 процента против 6,7 процента в 2016-м.

В свою очередь, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали небольшое замедление темпов роста в третьем квартале до 6,6 процента (против 6,7 процента во втором квартале).

Читайте также 7 Дней (США): Имперские амбиции Китая

Торговая война между США и Китаем

Отношения США и Китая резко испортились весной этого года, когда между странами началась торговая война. С начала апреля Вашингтон вводил торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них, несмотря на достигнутые в мае договоренности. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.