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07:53 (мск), источник: РИА Новости

Рост ВВП Китая замедлился из-за торговой войны с США

ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости. Рост ВВП Китая по итогам третьего квартала 2018 года под давлением торговой войны с США замедлился до 6,5 процента, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

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Источник: РИА Новости

В первом квартале он составил 6,8 процента, во втором квартале — 6,7 процента.

Этот показатель оказался в рамках официального прогноза: власти установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. По итогам прошлого года темпы роста ВВП ускорились до 6,9 процента против 6,7 процента в 2016-м.

В свою очередь, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали небольшое замедление темпов роста в третьем квартале до 6,6 процента (против 6,7 процента во втором квартале).
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Торговая война между США и Китаем

Отношения США и Китая резко испортились весной этого года, когда между странами началась торговая война. С начала апреля Вашингтон вводил торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них, несмотря на достигнутые в мае договоренности. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с «Рособоронэкспортом». В частности, из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

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