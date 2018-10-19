Рост ВВП Китая замедлился из-за торговой войны с США

В первом квартале он составил 6,8 процента, во втором квартале — 6,7 процента.
Этот показатель оказался в рамках официального прогноза: власти установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. По итогам прошлого года темпы роста ВВП ускорились до 6,9 процента против 6,7 процента в 2016-м.
В свою очередь, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали небольшое замедление темпов роста в третьем квартале до 6,6 процента (против 6,7 процента во втором квартале).
Отношения США и Китая резко испортились весной этого года, когда между странами началась торговая война. С начала апреля Вашингтон вводил торговые пошлины, а Китай соразмерно отвечал на них, несмотря на достигнутые в мае договоренности. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам американских властей, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.
Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с «Рособоронэкспортом». В частности, из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.