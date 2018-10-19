Парламент Армении назначил дату выборов премьер-министра

Источник: РИА "Новости"

«Специальное заседание, на котором пройдут выборы премьер-министра, назначено на 24 октября», — сообщили «Интерфаксу» в аппарате Национального Собрания Армении.

Как сообщалось ранее, 16 премьер Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.

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Согласно Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента Армении должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера.

Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается силой закона.

В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем 45 дней после роспуска законодательного органа.

День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.

Заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян сообщил «Интерфаксу», что после роспуска парламент в полном объеме сохраняет свои полномочия до первого заседания нового парламента.