Парламент Армении назначил дату выборов премьер-министра
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Первый тур голосования по выборам
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Первый тур голосования по выборам
«Специальное заседание, на котором пройдут выборы
Как сообщалось ранее, 16 премьер Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства.
Если парламент во время голосования не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается силой закона.
В соответствии с Конституцией, внеочередные выборы парламента проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем 45 дней после роспуска законодательного органа.
День выборов назначает президент республики после роспуска парламента.
Заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян сообщил «Интерфаксу», что после роспуска парламент в полном объеме сохраняет свои полномочия до первого заседания нового парламента.