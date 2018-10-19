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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: Саудовская Аравия может обвинить в смерти журналиста советника наследного принца

Власти Саудовской Аравии могут возложить вину за убийство саудовского репортера Джамаля Хашкаджи на генерала Ахмеда Асири, работающего в разведке и занимающего должность советника наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По их словам, дело представят так, будто наследный принц в устной форме поручил советнику поймать журналиста и доставить на допрос в Саудовскую Аравию. Но в итоге генерал «либо неправильно понял указания, либо превысил свои полномочия», убив журналиста, намерен заявить Эр-Рияд.

Как пишет NYT, эта версия поможет Саудовской Аравии «снять вину за случившееся с наследного принца», которого американские спецслужбы считают причастным к исчезновению журналиста.

Якобы участвовавшие в его убийстве саудовские офицеры могли поверить, что генерал отдавал им приказы с согласия принца, отмечает издание. Убийство в Саудовской Аравии считается особо тяжким преступлением, однако какое наказание может ждать советника принца, пока не известно.

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Газета уточняет, что генерал стал известен СМИ еще с 2015 года, когда его назначили командующим операциями коалиции в Йемене. Он давал интервью на свободном французском, английском и арабском, но зачастую «в тайне запугивал журналистов, когда их материалы оказывались ему не по нраву», утверждает NYT. В разведслужбе он начал работать с 2017 года. Саудовская сторона будет настаивать, что в ситуации с журналистом генерал «пытался проявить себя», добавляют источники газеты.

Официально для расследования обстоятельств исчезновения журналиста создана турецко-саудовская группа. Турция, убежденная, что Джамаль Хашкаджи был убит, ведет поиски его останков. Сегодня, 19 октября, турецкие полицейские начали обыскивать лес и прибрежную полосу, сообщает Reuters. «Расследование привело к предположениям о том, что его останки могут быть в городе Ялове и в лесу Белград (находится около Стамбула.— “Ъ”)», — сказал агентству представитель правоохранительных органов. Полиция также повторно обыскала консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где последний раз видели журналиста. Следователи собрали «множество образцов», которые планируется изучить на наличие следов ДНК господина Хашкаджи.

Турецкая сторона утверждает, что у нее есть аудиозапись пыток и убийства журналиста, якобы полученная благодаря его часам Apple Watch. По информации ABC, с этой записью дали ознакомиться госсекретарю США Майклу Помпео, посетившему Турцию 17 октября. Источник телеканала заявил, что госсекретарю США также передали стенограмму аудио. Как уточняет ABC, на записи слышны звуки борьбы, длившейся восемь минут. Турецкие следователи уверены, что причиной смерти журналиста стало удушение. В Госдепе США, однако, отрицают, что Майклу Помпео что-либо известно об упомянутой аудиозаписи.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября — в этот день он зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, но из здания уже не вышел. Репортер был известен своими критическими высказываниями о проводимой Саудовской Аравией политике. В своей последней статье, опубликованной уже после его пропажи, журналист писал о низком уровне свободы в арабском мире и об ужесточении государственного влияния на освещение новостей.

Турция подозревает в причастности к убийству журналиста 15 саудовских подданных, которых якобы видели входящими и выходящими из здания консульства в день пропажи господина Хашкаджи. Как утверждал CNN, репортера убили во время допроса, который «пошел не так». Турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. На фоне новостей об исчезновении репортера многие инвесторы отказываются от участия в саудовском инвестфоруме, а в США рассматривают возможность введения санкций.

О расследовании исчезновения репортера — в публикации «Ъ» «Саудовского журналиста ищут по остывшим следам».

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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