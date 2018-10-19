«Ведомости» сообщили о предложении Ищенко отказаться от участия в выборах

Источник: РИА "Новости"

Кандидату в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрею Ищенко предложат пост сенатора или вице-губернатора в обмен на отказ от участия в выборах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.

По информации газеты, предложение сформулировала администрация президента и оно уже поступило лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Предположительно, некоторые гарантии предоставят действующим главам регионов и городов, состоящим в КПРФ. Среди них мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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Обязанности губернатора Приморья временно исполняет Олег Кожемяко, которого перевели с поста главы Сахалинской области. До этого Кожемяко поработал губернатором Корякского автономного округа и Амурской области. Источник «Ведомостей» утверждает, что назначение Ищенко сенатором состоится, если Кожемяко победит на выборах.

Выборы губернатора Приморского края в сентября прошли в два тура и закончились скандалом. Во второй тур вышли единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Почти до конца подсчета голосов лидировал Ищенко, но после обработки пяти последних процентов протоколов большинство голосов набрал Тарасенко. Стороны обвинили друг друга в фальсификациях, а в крайизбирком поступило более 200 жалоб. ЦИК рекомендовал отменить результаты голосования.