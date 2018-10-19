«Ведомости» сообщили о предложении Ищенко отказаться от участия в выборах
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Якобы администрация президента рассматривает в качестве основного кандидата нынешнего врио губернатора Приморья.
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Якобы администрация президента рассматривает в качестве основного кандидата нынешнего врио губернатора Приморья.
Кандидату в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрею Ищенко предложат пост сенатора или
По информации газеты, предложение сформулировала администрация президента и оно уже поступило лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
Обязанности губернатора Приморья временно исполняет Олег Кожемяко, которого перевели с поста главы Сахалинской области. До этого Кожемяко поработал губернатором Корякского автономного округа и Амурской области. Источник «Ведомостей» утверждает, что назначение Ищенко сенатором состоится, если Кожемяко победит на выборах.
Выборы губернатора Приморского края в сентября прошли в два тура и закончились скандалом. Во второй тур вышли единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Почти до конца подсчета голосов лидировал Ищенко, но после обработки пяти последних процентов протоколов большинство голосов набрал Тарасенко. Стороны обвинили друг друга в фальсификациях, а в крайизбирком поступило более 200 жалоб. ЦИК рекомендовал отменить результаты голосования.
Следующие выборы должны пройти 16 декабря. Выдвижение кандидатов начнется 26 октября.