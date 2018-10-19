Мирзиёев поблагодарил Путина за открытие в Москве памятника первому президенту Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за открытие в Москве памятника первому президенту республики Исламу Каримову.

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«Хочу искренне, от себя лично и от народа Узбекистана, вас поблагодарить за увековечение памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», — обратился Мирзиёев к Путину в начале переговоров в Ташкенте.

Президент Узбекистана отметил, что народ его страны «очень благодарно относится» к открытию в четверг в российской столице памятника Каримову, который «делал очень многое для становления Узбекистана».

Путин, в свою очередь, заметил, что Каримов «многое сделал и для развития российско-узбекских отношений». Российский лидер добавил, что у него с Каримовым сложились и добрые личные отношения. По словам президента РФ, на долю первого главы Узбекистана «пришелся очень тяжелый период становления государства». «И это естественно, что мы думаем об увековечении памяти Ислама Абдуганиевича», — заключил Путин.

Торжественная церемония открытия памятника первому президенту Узбекистана прошла в четверг в центре Москвы. Монумент из бронзы установлен в сквере, носящем имя Каримова, рядом с консульским отделом посольства Узбекистана. Президент изображен в полный рост у двух чинар, кроны которых переплетаются у него над головой, а на заднем плане запечатлен архитектурный ансамбль исторической площади Регистан в Самарканде — городе, где родился и вырос Каримов. Композиция выполнена авторским коллективом под руководством британского скульптора Пола Дэя.

В мероприятия приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, вдова первого президента Татьяна Каримова и другие официальные лица и представители общественных организаций Узбекистана и России.