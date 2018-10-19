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10:59 (мск), источник: ТАСС

Путин рассчитывает на расширение базы взаимодействия России и Узбекистана

Российский лидер отметил, что Ташкент является «надежным союзником и стратегическим партнером» Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 19 октября. /ТАСС/. Узбекистан является надежным союзником России, государства будут расширять базу своего двустороннего сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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Российский лидер отметил, что Узбекистан является «надежным союзником и стратегическим партнером» РФ. «Мы видим, как быстро и как основательно меняется ситуация в Узбекистане, как организуются и проводятся реформы, которые давно назрели и абсолютно необходимы для узбекской экономики и узбекского народа», — сказал президент России.

Он выразил уверенность, что не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе экономика и жизнь народа Узбекистана будут меняться основательно к лучшему.

«Это дает нам возможности развивать отношения на новой базе, именно благодаря этим изменениям, которые вы сейчас организуете в Узбекистане, удается добиваться серьезного расширения наших торгово-экономических связей», — отметил Путин.

«Мы намерены и дальше двигаться в таком же темпе, будем все делать для того, чтобы расширять базу нашего взаимодействия, в том числе — за счет регионального сотрудничества», — продолжил российский лидер.

Он обратил внимание на проведение в эти дни в Ташкенте первого межрегионального форума России и Узбекистана.

«Я не сомневаюсь нисколько, что те консультации, те переговоры, которые продолжаются второй день, дадут очень хороший результат», — подчеркнул президент РФ.

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Новый уровень партнерства

Мирзиёев, в свою очередь, в начале беседы отметил, что за последние два года стратегическое партнерство и союзнические отношения двух стран вышли на новый качественный уровень.

«У нас сотрудничества развивается по всем направлениям», — констатировал президент Узбекистана.

Среди сфер взаимодействия он выделил военно-техническое сотрудничество, науку, образование и культуру. Новым стратегическим направлением Мирзиёев назвал строительство в Узбекистане первой АЭС, старт которому будет дан в пятницу при участии президентов.

Президент Узбекистана подчеркнул, что за девять месяцев текущего года товарооборот двух стран вырос примерно на 30% и к концу года он, как ожидается, составит $6 млрд.

«Такого у нас никогда не было, когда планировали, у нас была цифра $5 млрд», — заметил Мирзиёев. Он выразил уверенность, что нынешний государственный визит Путина в Узбекистан даст мощный импульс к дальнейшему развитию двусторонних связей.

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