Золотов прокомментировал предложение Навального о дебатах

«Дебаты? Я его на другое приглашал», — ответил Золотов на вопрос, примет ли он приглашение Навального провести дебаты в эфире федерального канала.
«Поэтому мы с ним не сходимся … Но на вопрос его я отвечу. Потом решим (в каком формате)», — добавил Золотов.
Глава Росгвардии также прокомментировал свой вызов Навального на ринг, пояснив, что «это было спортивное соревнование, не более того».
«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся», — сказал Золотов.
18 октября Алексей Навальный предложил главе Росгвардии Виктору Золотову провести теледебаты.
Ранее Золотов в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале ведомства, ответил на публикацию Навального, в которой утверждалось, что продукты питания для нужд ведомства закупались по завышенным ценам, и потребовал у него сатисфакции, вызвав главу ФБК на поединок.
В своем обращении Золотов сообщил, что органы контрразведки, военная прокуратура, Счетная палата, служба собственной безопасности и другие органы работают совместно с Росгвардией над выявлением в ведомстве «коррупционных недостатков».