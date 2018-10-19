Золотов прокомментировал предложение Навального о дебатах

«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся», — сказал Золотов.