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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрия Рогозина временно вывели из-под санкций США

Главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина решением администрации президента США временно вывели из-под американских санкций, чтобы он смог посетить США по приглашению NASA, сообщил в интервью ТАСС директор NASA Джим Брайденстайн, который ранее встретился с главой «Роскосмоса» в Москве и на космодроме Байконур после аварии «Союза».

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Источник: AP 2018

«Мне бы хотелось обсудить много вопросов с Дмитрием Рогозиным. Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, будет хорошо для обеих стран. Чтобы генеральный директор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его (временного.— “Ъ”) вывода (из-под санкций.— “Ъ”) с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями НАСА, а также с некоторыми нашими подрядчиками», — сказал Джим Брайденстайн, добавив, что в реальности «страны уже давно взаимодействуют в области космоса».

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Директор NASA надеется, что господин Рогозин выступит вместе с ним в его альма-матер — Университете Райса (Хьюстон, штат Техас). Сам он был «рад выступить» 9 октября в Московском государственном университете — альма-матер господина Рогозина.

«Роскосмос» обсуждал с NASA возможность поездки Дмитрия Рогозина в США. «Планов много… действительно, вопросы сотрудничества требуют присутствия, поэтому эти вопросы обсуждались», — сказал «РИА Новости» глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Дмитрий Рогозин находится под санкциями США с 2014 года — в связи с ситуацией вокруг Украины. Американские санкции предполагают среди прочего запрет на въезд в США, однако запрет может быть снят, если въезд не противоречит американским интересам. Решение об этом может принять госсекретарь после консультаций с министром внутренней безопасности США. Американцы ранее уже разрешали въезд в страну руководителям российских спецслужб, в частности, главе ФСБ Александру Бортникову и главе СВР Сергею Нарышкину, которые находятся в санкционном списке. Господину Рогозину также ранее разрешали въезд, как писал «Ъ» — для участия в конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (UNISPACE).

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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В 1977 году НАСА запустило в космос два исследовательских аппарата «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Первый вышел в межзвездное пространство несколько лет назад, а второй покинет нашу Солнечную систему в ближайшие недели. Оба зонда несут идентичные футляры с позолоченными пластинками, где записаны фотографии, музыка и другая информация о Земле и человечестве. RTVI разобрался, что же могут узнать инопланетяне с дисков, записанных 40 лет назад.

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Во время загрузки произошла ошибка.
11 октября© Ньюстюб
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