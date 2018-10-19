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16:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киргизии вспомнили о многомиллионном подарке Путина и захотели еще один

Представитель Агентства гражданской авиации Киргизии Алымбай Абакиров надеется, что главе государства Сооронбаю Жээнбекову подарят еще один самолет, который станет бортом № 1. Слова Абакирова приводит Kaktus.

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Источник: РИА "Новости"

«Нынешний борт № 1 был подарен президентом России Владимиром Путиным лет 10−12 назад. Надеюсь на еще такой подарок», — сказал Абакиров, не уточнив, от какого государства должен поступить презент.

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Он добавил, что Ту-154М, на котором летает президент Киргизии, — хороший, но его пора менять. Новый самолет для первых лиц страны может обойтись в сумму от 80 до 100 миллионов долларов, но таких денег у Бишкека нет.

18 октября депутат Жогорку Кенеша (парламента) республики Таабалды Тиллаев заявил, что ему стыдно за борт № 1, на котором летает президент Жээнбеков. «Этот борт подарила Россия. Борт № 1 главе Узбекистана также подарили. У нас дружественные отношения с Турцией… Президент может поднять этот вопрос. В силу своей скромности он летает обычными рейсами с гражданами. Мы не должны этому радоваться. Нужно думать о его безопасности», — цитирует Тиллаева 24.kg.

Министр транспорта и дорог страны Жамшитбек Калилов признал, что президентский самолет уже считается старым, но, несмотря на это, воздушное судно находится в хорошем состоянии.

Для перевозки первых лиц Киргизии используется Ту-154М. Самолет на безвозмездной основе был передан республике по инициативе президента России Владимира Путина в 2006 году.

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