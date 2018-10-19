Рамзан Кадыров пригрозил лидерам ингушского протеста
17 октября Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания с республиканскими чиновниками прокомментировал протесты, которые проходят в Ингушетии
17 октября Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания с республиканскими чиновниками прокомментировал протесты, которые проходят в Ингушетии
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Глава республики напомнил о том, что закон об изменении границы уже принят: «По эту сторону границы чеченская земля, по ту сторону — ингушская». Лидеров протестов господин Кадыров охарактеризовал как «кучку, которая называет себя предводителями». «Если вы настоящие мужчины, если вы народ, если эта территория — ваша (имеется в виду территория, которая после соглашения об изменении границы отошла к Чечне, — “Ъ”), сделайте там митинг. Если вы уйдете живыми — я тот, кем вы меня обзываете», — заявил Рамзан Кадыров.
Эмоциональная речь главы Чечни в первую очередь была обращена к двум лидерам протестов: публицисту Идрису Абадиеву и бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову, полагает собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией. Во время продолжающихся с 4 октября митингов против изменения
26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и
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