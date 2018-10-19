Москва потребовала от Осло официальных извинений за арест сотрудника Совфеда
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — В Москве ждут от Норвегии извинений за ситуацию с сотрудником аппарата Совета Федерации Михаилом Бочкаревым.
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — В Москве ждут от Норвегии извинений за ситуацию с сотрудником аппарата Совета Федерации Михаилом Бочкаревым.
«С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес Бочкарева обвинений в “шпионаже”. Ожидаем официальных извинений от норвежской стороны», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.
В МИД РФ сообщили, что в настоящее время Бочкарев находится на территории посольства России в Норвегии. «Российские дипломаты оказывают ему все необходимое содействие. Завтра он планирует вылететь в Москву», — заявили в МИД РФ.
Бочкарева задержали 21 сентября в аэропорту Осло. По данным западных СМИ, его подозревали в незаконной информационной деятельности. 18 октября суд освободил россиянина