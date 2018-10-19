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19:48 (мск), источник: Интерфакс

Москва потребовала от Осло официальных извинений за арест сотрудника Совфеда

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — В Москве ждут от Норвегии извинений за ситуацию с сотрудником аппарата Совета Федерации Михаилом Бочкаревым.

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Источник: AP 2018

«С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес Бочкарева обвинений в “шпионаже”. Ожидаем официальных извинений от норвежской стороны», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

В МИД РФ сообщили, что в настоящее время Бочкарев находится на территории посольства России в Норвегии. «Российские дипломаты оказывают ему все необходимое содействие. Завтра он планирует вылететь в Москву», — заявили в МИД РФ.

Бочкарева задержали 21 сентября в аэропорту Осло. По данным западных СМИ, его подозревали в незаконной информационной деятельности. 18 октября суд освободил россиянина из-под ареста, однако полиция обжаловала это решение. На следующий день стало известно о его освобождении.

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