Москва потребовала от Осло официальных извинений за арест сотрудника Совфеда

Источник: AP 2018

«С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес Бочкарева обвинений в “шпионаже”. Ожидаем официальных извинений от норвежской стороны», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

В МИД РФ сообщили, что в настоящее время Бочкарев находится на территории посольства России в Норвегии. «Российские дипломаты оказывают ему все необходимое содействие. Завтра он планирует вылететь в Москву», — заявили в МИД РФ.