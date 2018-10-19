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19:41 (мск), источник: Интерфакс

Арестованный на Украине российский сейнер «Норд» выставят на аукцион

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Российский сейнер «Норд», арестованный на Украине, планируют выставить на аукцион, говорится в сообщении базирующейся в Киеве «прокуратуры Автономной Республики Крым».

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Рыболовецкое судно, которое сейчас находится в статусе вещдока, передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Соответствующее решение ранее принял Херсонский городской суд, мотививоровав его необходимостью возместить расходы украинского бюджета на содержание арестованного судна в порту «Бердянск».

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщили, что передача «Норда» на аукцион не нарушила права экипажа. Там заявили, что составили опись личных вещей моряков, обнаруженных на судне. Их самих также приглашали поприсутствовать при передаче судна, однако они не появились.

Задержание «Норда».

Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту 25 марта этого года.

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Капитана Владимира Горбенко обвнили в незаконном въезде «на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны», позднее к этому добавилась статья о незаконном занятии рыбным промыслом.

Херсонский горсуд избрал Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства — он должен посещать следователя. Пока идет следствие, Горбенко живет у родственников в Мелитополе (Запорожская область).

Семь членов экипажа «Норда» обвиняют в незаконном пересечении границы, за это им грозит штраф или до 15 суток ареста. Два моряка через Минск вернулись в Крым, позже еще семерых моряков остановили украинские пограничники.

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