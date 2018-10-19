Медведев напомнил об СССР, жившем под санкциями десятилетиями
Россия не будет уговаривать страны Запада отменить антироссийские санкции, заявил
Россия не будет уговаривать страны Запада отменить антироссийские санкции, заявил
«Отказ от санкций — взаимовыгодное дело, и мы вовсе не должны убеждать наших партнеров
Медведев признал, что хорошего в санкциях ничего нет, поскольку они тормозят развитие как России, так и Европы. Общий объем потерь Евросоюза от введенных против России запретов составил около €100 млрд, отметил чиновник.
Санкции в отношении России власти ЕС и США впервые ввели в марте 2014 г. в связи с кризисом на востоке Украины. Ограничения тогда затрагивали российских политиков и бизнесменов, которых страны Запада связывали с проведением крымского референдума и нарушением суверенитета Украины. Позже санкции против России неоднократно расширялись и продлевались.