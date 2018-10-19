Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кокорин расплакался в суде, услышав приговор
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Фото дочери Кончаловского растрогало сеть
Россиянка купила на прибавку к пенсии в 89 руб "подарок" министру
Супругам станет проще передавать наследство детям
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Стал известен возможный мотив напавшего на колледж в Керчи
Сатановский назвал причину убийства Каддафи
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
Арбенину возмутили комментарии наставников «Голоса» о ее песне
Мексиканец признан лучшим боксером современности
Касаткина вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля» по теннису
Кейт Миддлтон в платье за $200 устроила прием во дворце
Эмма Стоун сияла на красной дорожке в платье Louis Vuitton
Жертва керченского стрелка должна была уже уйти на пенсию - СМИ
Реакция бабушки керченского стрелка на бойню
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
10Авария при запуске «Союза»
21:05 (мск), источник: Ведомости

Медведев напомнил об СССР, жившем под санкциями десятилетиями

Россия не будет уговаривать страны Запада отменить антироссийские санкции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, санкции для России — «не вопрос жизни и смерти», СССР жил под ними десятилетиями — «и ничего». Его слова приводит агентство ТАСС.

Наверх
Источник: AP 2018

«Отказ от санкций — взаимовыгодное дело, и мы вовсе не должны убеждать наших партнеров что-то отменить, нам это не нужно», — выразил уверенность руководитель правительства. По его мнению, если это нужно европейским коллегам, они сами выйдут с такой инициативой. «Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями», — заключил премьер-министр.

Медведев признал, что хорошего в санкциях ничего нет, поскольку они тормозят развитие как России, так и Европы. Общий объем потерь Евросоюза от введенных против России запретов составил около €100 млрд, отметил чиновник.

Санкции в отношении России власти ЕС и США впервые ввели в марте 2014 г. в связи с кризисом на востоке Украины. Ограничения тогда затрагивали российских политиков и бизнесменов, которых страны Запада связывали с проведением крымского референдума и нарушением суверенитета Украины. Позже санкции против России неоднократно расширялись и продлевались.

Медведев назвал отношения России и ЕС временем упущенных возможностей
Во время загрузки произошла ошибка.
14:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Контрсанкции»
 Как прошло прощание с жертвами нападения студента на колледж в Керчи
«Мы попадем в рай. А они сдохнут». Путин – о возможности ядерной войны
Москва потребовала от Осло извинений за арест сотрудника Совфеда
Семью Кокорина раскритиковали за плач на ТВ
Ученые рассказали, как часто надо принимать душ
Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в выборы
Стало известно, чем были начинены бомбы керченского стрелка
Пенсионерка передала министру «подарки» на 89 рублей прибавки
Карты лгут: ученый показал, как на самом деле выглядит мир
Спорт
Гол Кверквелии принес «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом» «Локомотив» одержал третью победу подряд и сместил с четвертого места потерпевший второе поражение кряду «Ростов»
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Дела семейные. Супругам станет проще передавать наследство детям
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Зачем нужны комнатные растения
Горячие темы на «Детях»
Cassie Drake думы о будущем 501
Лидия Еленева Ребенок не ест вообще ничего 207
Ирина Красавина А вот и пятница 189
Виктория Вот просто интересно стало 139
Леди
8 главных трендов в украшениях Когда неохота вставать с утра с кровати, а уж тем более продумывать сногсшибательный наряд – на помощь приходят украшения
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь