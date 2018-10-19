Медведев напомнил об СССР, жившем под санкциями десятилетиями

Источник: AP 2018

«Отказ от санкций — взаимовыгодное дело, и мы вовсе не должны убеждать наших партнеров что-то отменить, нам это не нужно», — выразил уверенность руководитель правительства. По его мнению, если это нужно европейским коллегам, они сами выйдут с такой инициативой. «Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями», — заключил премьер-министр.

Медведев признал, что хорошего в санкциях ничего нет, поскольку они тормозят развитие как России, так и Европы. Общий объем потерь Евросоюза от введенных против России запретов составил около €100 млрд, отметил чиновник.