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08:40 (мск), источник: ТАСС

Индонезия не отменит сделку по приобретению российских истребителей Су-35

СИНГАПУР, 20 октября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Индонезия не отменит сделку по приобретению российских истребителей Су-35, несмотря на санкции в отношении РФ. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС глава военного ведомства республики Риамизард Риачуду в кулуарах проходящего в Сингапуре совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

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Источник: РИА "Новости"

«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности приостановки действия договоренностей из-за американских санкций.

Риачуду также сообщил, что Джакарта рассчитывает на скорейшее получение российских истребителей, и поставки начнутся после того, как завершатся последние согласование между некоторыми ведомствами Индонезии.

«Индонезия рассчитывает на скорейшие поставки истребителей, мы заинтересованы в этом», — подчеркнул глава ведомства. По его словам, «стороны уже приступили к реализации договоренностей». В тоже время «мне нужно завершить последние координационные вопросы, окончательно согласовать с минфином и минторговли некоторые моменты, это связано с порядком оплаты контракта ", — сказал глава ведомства. «Со стороны Минобороны все вопросы уже решены», — добавил он.

О подписании контракта с Индонезией на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале этого года. Страна стала вторым покупателем этих истребителей после Китая. Вместе с тем ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что отправка Су-35 в Индонезию откладывается в связи с давлением на Джакарту со стороны США. По данным газеты, первые самолеты должны были прийти в Индонезию уже к октябрю, однако этого не произошло.

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Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус — около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

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