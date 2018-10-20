Индонезия не отменит сделку по приобретению российских истребителей Су-35

Источник: РИА "Новости"

«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности приостановки действия договоренностей из-за американских санкций.

Риачуду также сообщил, что Джакарта рассчитывает на скорейшее получение российских истребителей, и поставки начнутся после того, как завершатся последние согласование между некоторыми ведомствами Индонезии.

«Индонезия рассчитывает на скорейшие поставки истребителей, мы заинтересованы в этом», — подчеркнул глава ведомства. По его словам, «стороны уже приступили к реализации договоренностей». В тоже время «мне нужно завершить последние координационные вопросы, окончательно согласовать с минфином и минторговли некоторые моменты, это связано с порядком оплаты контракта ", — сказал глава ведомства. «Со стороны Минобороны все вопросы уже решены», — добавил он.

О подписании контракта с Индонезией на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале этого года. Страна стала вторым покупателем этих истребителей после Китая. Вместе с тем ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что отправка Су-35 в Индонезию откладывается в связи с давлением на Джакарту со стороны США. По данным газеты, первые самолеты должны были прийти в Индонезию уже к октябрю, однако этого не произошло.