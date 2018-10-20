Шойгу назвал число террористов, ликвидированных российскими военными в Сирии

По его словам, за время операции были уничтожены 87,5 тыс. боевиков «Исламского государства», освобождены 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии. Кроме того, российские военные выполнили более 40 тыс. боевых вылетов. В ходе боевых действий было поражено 122 тыс. объектов террористов.
«В настоящее время сирийские Вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», — сказал Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о 700 заложниках ИГ в Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.