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08:54 (мск), источник: Газета.Ру

Шойгу назвал число террористов, ликвидированных российскими военными в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время присутствия российских военных в Сирии были ликвидированы более 87,5 тыс. террористов. Об этом он рассказал на совещании «СМОА плюс», передает РИА «Новости».

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По его словам, за время операции были уничтожены 87,5 тыс. боевиков «Исламского государства», освобождены 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии. Кроме того, российские военные выполнили более 40 тыс. боевых вылетов. В ходе боевых действий было поражено 122 тыс. объектов террористов.

«В настоящее время сирийские Вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о 700 заложниках ИГ в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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