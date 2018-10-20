Закон об адаптации мигрантов внесут в Госдуму до середины января 2019 года

«Мы разрабатываем закон по социокультурной адаптации мигрантов… Это первый такой закон не только в России, но и в мире. Мы уже согласовали его со всеми структурами. Крайняя точка его внесения в Государственную Думу РФ — 15 января 2019 года», — сказала Леденева в рамках форума «Югра многонациональная», который проходит в
По ее словам, с принятием данного закона выстроится полноценная система взаимодействия «между органами власти, принимающим сообществом, общественными организациями и национальными объединениями по работе с мигрантами».
Она также отметила, что в Югре ведется активная работа по социокультурной адаптации мигрантов, поскольку в автономный округ на заработки приезжают люди самой разной национальности. Леденева включила автономный округ в число регионов, являющихся привлекательными для иностранцев, наряду с Москвой, Московской областью,
В 2017 году ФАДН официально наделили полномочиями по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество. Весной нынешнего года в интервью РИА Новости руководитель федерального агентства Игорь Баринов подчеркнул, что законопроект в соответствии с поручением главы государства был разработан ведомством и получил одобрение