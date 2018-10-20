Кадыров рассказал о встрече с участниками митингов в Ингушетии

Источник: РИА "Новости"

О каких именно высказываниях идет речь, Кадыров не уточнил. Как сообщает «Кавказ. Реалии», Мухажир во время выступления на митинге в Магасе назвал главу Чечни пастухом. Во время беседы старейшина объяснил, что позволил себе такие высказывания после слов Кадырова о митингах в Ингушетии. Мухажир посчитал, что глава Чечни раскритиковал ингушский народ.

«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса», — рассказал Кадыров.

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После разговора глава Чечни и старейшина попросили друг у друга прощения. Кадыров также посетил мечеть в ингушском селе, где пообщался с местными жителями.

Митинги в Ингушетии начались после того, как глава республики Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границ между двумя регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. По соглашению Чечня получила часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии отошла площадь аналогичного размера в Малгобекском районе Чечни.