Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выяснилось, где похоронят керченского стрелка
Ученые странное явление в ранней Вселенной
На пике сексуального наслаждения у азиатов и европейцев разная мимика
"К счастью": Польша заключила контракт на 20 лет с США вместо РФ
Супругам станет проще передавать наследство детям
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
До нуля: Россия избавилась от госдолга США
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
Арбенину возмутили комментарии наставников «Голоса» о ее песне
Интриги дня КХЛ: «Авангард» устал, но «Трактор» совсем не тот
«Флорида» обыграла «Вашингтон», Дадонов набрал два очка
Россиянка купила на прибавку к пенсии в 89 руб "подарок" министру
Суд отказался выполнить просьбу футболиста Мамаева
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Необъяснимо: 20 новых радиосигналов из космоса
Наступила гробовая тишина – и это страшно: как живут в недостроях
Супругам станет проще передавать наследство детям
Фоторепортажи
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
13:58 (мск), источник: Ведомости

МИД обвинил США в создании предлога для новых санкций против России

Власти США продолжают пугать мировую общественность «российскими хакерами и блогерами», и в продолжение этой клеветнической кампании обвинили россиянку Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в выборы. Об этом говорится в комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Наверх
Источник: Reuters

Целью проводимой США кампании, по мнению МИДа, является «стремление некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию». В Москве понимают, что Вашингтон таким образом фабрикует предлог для введения новых санкций, добавил Рябков.

В пятницу минюст США обвинил 44-летнюю Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября. Это первое обвинение, предъявленное россиянам в связи с вмешательством в новые выборы.

По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.

Следите за развитием темы«Russiagate»
 Как прошло прощание с жертвами нападения студента на колледж в Керчи
«Мы попадем в рай. А они сдохнут». Путин – о возможности ядерной войны
Источник рассказал, как повредили при сборке блок «Союза»
Подсчитан доход Кокорина и Мамаева за время пребывания в СИЗО
400 австралийцев получили травмы из-за агрессивной птицы
АК-74М вошел в пятерку самых опасных автоматов мира
Карты лгут: ученый показал, как на самом деле выглядит мир
Стало известно, чем были начинены бомбы керченского стрелка
Семью Кокорина раскритиковали за плач на ТВ
Спорт
Самый ожидаемый бой в истории российских ММА закончился ничьей Его посмотрел даже Киркоров
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
В Москве у безработной девушки украли более 21 млн рублей
Дети
Фото дочери Кончаловского растрогало сеть Режиссер продемонстрировал снимок с годовалой Марией.
Леди
Тина Канделаки рассказала о роли женщины в России Одна из самых влиятельных медиаперсон в России рассказала Леди, как совмещать карьеру и семью и почему роль «содержанки» уже давно вышла из моды
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь