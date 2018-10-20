Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кокорин расплакался в суде, услышав приговор
За какие товары с Aliexpress можно угодить в тюрьму (фото)
Фото дочери Кончаловского растрогало сеть
Умер один из богатейших людей: в начале октября он сообщил о раке
Супругам станет проще передавать наследство детям
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
До нуля: Россия избавилась от госдолга США
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
Арбенину возмутили комментарии наставников «Голоса» о ее песне
В Азовском море, где упал Л-39, найдены фрагменты тел - СМИ
Женщина продавала шкафы и случайно показала грудь
Как выглядит актриса, которая начала курить в 9 лет, пить в 11
6 причин отказаться от алкоголя
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Необъяснимо: 20 новых радиосигналов из космоса
Наступила гробовая тишина – и это страшно: как живут в недостроях
Супругам станет проще передавать наследство детям
Фоторепортажи
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
10В Керчи простились с погибшими в политехническом колледже
16:14 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали о попытках России вмешаться в выборы в США с помощью американских стартапов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Вмешательство в американские выборы осуществляется Россией с использованием механизмов, созданных в рамках частных экономических проектов в США, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

Наверх
Источник: Reuters

Речь, в частности, идет о стартапе IFTTT Inc., который сделал возможным одновременное распространение одинаковых сообщений в нескольких соцсетях.

«Данные, обнародованные на этой неделе руководством Twitter, показали, что сотни аккаунтов, вероятно связанных с Россией, действовали через механизмы IFTTT Inc.», — сообщает агентство.

Подобные действия в основном относятся к 2017 году, а также к первой половине этого года и, вероятно, были нацелены на то, чтобы скрыть источник распространяемых сообщений, подчеркивает Bloomberg.

«Основанный в Сан-Франциско стартап IFTTT Inc. позволил людям соединять несколько приложений и затем автоматически размещать контент в нескольких соцсетях», — пишет агентство.

По словам соучредителя IFTTT Inc. Линдена Тиббетса, в стартапе «проводят активную работу и рассматривают данные, полученные от Twitter, намереваясь свести к минимуму подобные злоупотребления системой».

Читайте также
МИД обвинил США в создании предлога для новых санкций против России

В минувшую пятницу Минюст США вновь затронул тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы. В министерстве обвинили гражданку РФ в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы. Ее зовут Елена Хусянова (Elena Khusyaynova), ей 44 года, она из Санкт-Петербурга.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что эта женщина не имеет отношения к его избирательной кампании.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков расценил выдвинутые властями США обвинения в адрес россиянки как попытку сфабриковать предлог для применения ограничительных мер против России. По словам дипломата, «речь идет о постыдной клеветнической кампании».

Следите за развитием темы«Russiagate»
СМИ выяснили, где керченский стрелок взял деньги на оружие
Подсчитан доход Кокорина и Мамаева за время пребывания в СИЗО
АК-74М вошел в пятерку самых опасных автоматов мира
Карты лгут: ученый показал, как на самом деле выглядит мир
Как возродился город-призрак в Италии (фото)
Стало известно, чем были начинены бомбы керченского стрелка
Спорт
Самый ожидаемый бой в истории российских ММА закончился ничьей Его посмотрел даже Киркоров
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Зачем нужны комнатные растения
Супругам станет проще передавать наследство детям
История россиянки о жизни в Америке
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Дети
Фото дочери Кончаловского растрогало сеть Режиссер продемонстрировал снимок с годовалой Марией.
Леди
Тина Канделаки рассказала о роли женщины в России Одна из самых влиятельных медиаперсон в России рассказала Леди, как совмещать карьеру и семью и почему роль «содержанки» уже давно вышла из моды
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь