СМИ узнали о попытках России вмешаться в выборы в США с помощью американских стартапов

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Речь, в частности, идет о стартапе IFTTT Inc., который сделал возможным одновременное распространение одинаковых сообщений в нескольких соцсетях.

«Данные, обнародованные на этой неделе руководством Twitter, показали, что сотни аккаунтов, вероятно связанных с Россией, действовали через механизмы IFTTT Inc.», — сообщает агентство.

Подобные действия в основном относятся к 2017 году, а также к первой половине этого года и, вероятно, были нацелены на то, чтобы скрыть источник распространяемых сообщений, подчеркивает Bloomberg.

«Основанный в Сан-Франциско стартап IFTTT Inc. позволил людям соединять несколько приложений и затем автоматически размещать контент в нескольких соцсетях», — пишет агентство.

По словам соучредителя IFTTT Inc. Линдена Тиббетса, в стартапе «проводят активную работу и рассматривают данные, полученные от Twitter, намереваясь свести к минимуму подобные злоупотребления системой».

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