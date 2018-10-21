Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выяснилось, где нужно искать сообщников керченского стрелка
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Учительница оценивает работы школьников мемами (фото)
«Мы стояли, разинув рты»: иностранец о впечатлившем его в России
Супругам станет проще передавать наследство детям
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
«Керченский стрелок» записал видеообращение для СМИ
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
Арбенину возмутили комментарии наставников «Голоса» о ее песне
«Зенит» и «Краснодар» сыграют в РПЛ без Кокорина и Мамаева
Месси получил серьезную травму и рискует пропустить класико
Миллиардер из РФ строит в США для экс-жены дом: 12 ванных комнат
Какой бульон очень эффективен в борьбе с старением
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Xiaomi выпустила странный гаджет за $36 (фото)
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
8Нидерланды выслали четверых россиян
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
07:45 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Огнестрельное оружие хотят запереть в сейфе

Как Росгвардия предлагает ужесточить закон о хранении.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Росгвардия хочет ужесточить правила хранения оружия из-за керченского стрелка. В новом законопроекте ведомство предлагает сообщать о наличии оружия по месту пребывания, а не прописки. То есть, если владелец огнестрела берет с собой ружье в поездку больше, чем на три дня, он будет обязан сообщить правоохранителям, куда именно направляется. А если вы уезжаете с оружием больше, чем на месяц, то его придется хранить в тех же условиях, что и дома, то есть в запирающемся сейфе или металлическом шкафу.

Росгвардия идет на меры по ужесточению оружейного законодательства из-за трагедии в Керчи — там юноша расстрелял 20 человек из охотничьего ружья. И подобных громких случаев за последнее время в России было немало.

Ужесточение правил хранения оружия позволит снизить риск повторения трагедий, подобных керченской, уверен депутат Госдумы от «Справедливой» России Михаил Емельянов: «Я считаю, что в принципе надо ужесточать правила обращения с оружием и с точки зрения возрастной доступности, и с точки зрения правил хранения, перерегистрации, количества стволов, которое должно находиться у одного человека. Потому что эти ситуации следствие в том числе того, что в последнее время Госдума приняла несколько законов, либерализующих правила обращения с оружием. Естественно, это не главная и не единственная причина. Но то, что либерализация способствует таким ситуация, это очевидно».

Директор Института прав человека Валентин Гефтер с этим не согласен. Он уверен, что новые правила вряд ли помогут предотвратить нападения. Ужесточения законов только усложнит подготовку охотников к выезду на природу.

Читайте также
Кучерена предложил задуматься о повышении возраста получения оружия

«Если речь идет о тех датах, которые там называются — трое суток, и речь идет о любом перемещении человека — на охоту, либо какие-то еще глухие места, то я не очень понимаю, как это осуществлять и как это контролировать. Керченская трагедия совершенно не связана с подобного рода ситуациями. Зачем же теперь дуть на воду? Если потом обнаружится, что человек уезжал, а не уведомил, тогда его можно будет как-то наказать или предупредить. Реально в контексте живой жизни это невозможно сделать. Это уже не только полицейское государство, это будет тотальный контроль за всем, чем только можно. И главное — эффективность нулевая. Просто такая бюрократическая мера, которая позволяет показать: «мы реагируем». Но реагировать надо с умом.

За последние два года в России выявили более 25 тыс. нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. К ответственности привлекли более 4 тыс. человек.

Юлия Грицай, Виктория Феофанова

Кому могут отказать в праве владения оружием
Во время загрузки произошла ошибка.
27 августа© Ньюстюб
 Что придумал Золотов для Навального
Лавров определил место России в мире
Трамп заявил, что порвет договор с Россией
СМИ выяснили, где керченский стрелок взял деньги на оружие
Двое россиян погибли на Кипре
Минобороны раскрыло цены на танки Т-34 во время войны
В Британии пилот во время шторма посадил Boeing боком
Криштиану Роналду установил новый рекорд европейских чемпионатов
Спорт
«Зенит» и «Краснодар» сыграют в РПЛ без Кокорина и Мамаева В воскресенье матчи 11-го тура чемпионата России проведут участники Лиги Европы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
В Москве у безработной девушки украли более 21 млн рублей
Горячие темы на «Детях»
Лиза Ермакова По следам темы про развод 361
Рута Рапунцель Ситуация с завещанием. Взгляд со стороны. 293
Кварц РОСТ 160 157
Лаура Ипотека с плохой кредитной историей 119
Леди
Тина Канделаки рассказала о роли женщины в России Одна из самых влиятельных медиаперсон в России рассказала Леди, как совмещать карьеру и семью и почему роль «содержанки» уже давно вышла из моды
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь