Огнестрельное оружие хотят запереть в сейфе

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Росгвардия хочет ужесточить правила хранения оружия из-за керченского стрелка. В новом законопроекте ведомство предлагает сообщать о наличии оружия по месту пребывания, а не прописки. То есть, если владелец огнестрела берет с собой ружье в поездку больше, чем на три дня, он будет обязан сообщить правоохранителям, куда именно направляется. А если вы уезжаете с оружием больше, чем на месяц, то его придется хранить в тех же условиях, что и дома, то есть в запирающемся сейфе или металлическом шкафу.

Росгвардия идет на меры по ужесточению оружейного законодательства из-за трагедии в Керчи — там юноша расстрелял 20 человек из охотничьего ружья. И подобных громких случаев за последнее время в России было немало.

Ужесточение правил хранения оружия позволит снизить риск повторения трагедий, подобных керченской, уверен депутат Госдумы от «Справедливой» России Михаил Емельянов: «Я считаю, что в принципе надо ужесточать правила обращения с оружием и с точки зрения возрастной доступности, и с точки зрения правил хранения, перерегистрации, количества стволов, которое должно находиться у одного человека. Потому что эти ситуации следствие в том числе того, что в последнее время Госдума приняла несколько законов, либерализующих правила обращения с оружием. Естественно, это не главная и не единственная причина. Но то, что либерализация способствует таким ситуация, это очевидно».

Директор Института прав человека Валентин Гефтер с этим не согласен. Он уверен, что новые правила вряд ли помогут предотвратить нападения. Ужесточения законов только усложнит подготовку охотников к выезду на природу.

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«Если речь идет о тех датах, которые там называются — трое суток, и речь идет о любом перемещении человека — на охоту, либо какие-то еще глухие места, то я не очень понимаю, как это осуществлять и как это контролировать. Керченская трагедия совершенно не связана с подобного рода ситуациями. Зачем же теперь дуть на воду? Если потом обнаружится, что человек уезжал, а не уведомил, тогда его можно будет как-то наказать или предупредить. Реально в контексте живой жизни это невозможно сделать. Это уже не только полицейское государство, это будет тотальный контроль за всем, чем только можно. И главное — эффективность нулевая. Просто такая бюрократическая мера, которая позволяет показать: «мы реагируем». Но реагировать надо с умом.

За последние два года в России выявили более 25 тыс. нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. К ответственности привлекли более 4 тыс. человек.