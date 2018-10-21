Огнестрельное оружие хотят запереть в сейфе
Как Росгвардия предлагает ужесточить закон о хранении.
Как Росгвардия предлагает ужесточить закон о хранении.
Росгвардия хочет ужесточить правила хранения оружия
Росгвардия идет на меры по ужесточению оружейного законодательства
Ужесточение правил хранения оружия позволит снизить риск повторения трагедий, подобных керченской, уверен депутат Госдумы от «Справедливой» России Михаил Емельянов: «Я считаю, что в принципе надо ужесточать правила обращения с оружием и с точки зрения возрастной доступности, и с точки зрения правил хранения, перерегистрации, количества стволов, которое должно находиться у одного человека. Потому что эти ситуации следствие в том числе того, что в последнее время Госдума приняла несколько законов, либерализующих правила обращения с оружием. Естественно, это не главная и не единственная причина. Но то, что либерализация способствует таким ситуация, это очевидно».
Директор Института прав человека Валентин Гефтер с этим не согласен. Он уверен, что новые правила вряд ли помогут предотвратить нападения. Ужесточения законов только усложнит подготовку охотников к выезду на природу.
«Если речь идет о тех датах, которые там называются — трое суток, и речь идет о любом перемещении человека — на охоту, либо
За последние два года в России выявили более 25 тыс. нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. К ответственности привлекли более 4 тыс. человек.
Юлия Грицай, Виктория Феофанова
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