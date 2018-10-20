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20 октября, источник: РИА Новости

Трамп заявил, что выйдет из договора о РСМД

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Источник: AP 2018

Как сообщает агентство, Трамп заявил, что выйдет из договора, так как Россия его якобы нарушает.

Ранее газета New York Times сообщила, что США планируют выход из договора о РСМД, советник президента по нацбезопансости Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву. Сам же Болтон в Twitter сообщил, что его переговоры станут продолжением дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки между двумя странами.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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