В Лондоне на митинг за повторное голосование по Brexit пришли 700 тыс. человек

Протестное шествие было организовано участниками кампании People’s Vote, которые считают, что перед окончательным выходом из ЕС нужно провести повторное голосование, отмечает «Газета.ру».

В июне 2016 года в Соединенном Королевстве прошел референдум. По итогам голосования большинство граждан страны поддержали выход страны из состава Евросоюза. Через год начались официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания должна будет покинуть ЕС до апреля 2019 года. Затем еще около 20 месяцев продлится переходный период.