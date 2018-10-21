В Совфеде рассказали о возможных последствиях выхода США из ДРСМД

Источник: РИА "Новости"

«Если это действительно произойдет, последствия и правда окажутся катастрофическими», — написал он на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 октября.

Сенатор отметил, что 15-я статья договора предусматривает односторонний выход из него, но по исключительным обстоятельствам, с их обоснованием и в шестимесячный срок.

Пока официальных шагов на этот счет не сделано, что по-прежнему позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, нежели чем свершившимся юридическим актом. Константин Косачев председатель международного комитета Совета Федерации

По словам Косачева, обвинения США в адрес РФ о нарушении российско-американского договора носят абстрактный характер, тогда как претензии России вполне конкретны.

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«Как известно, Россия и США обвиняют друг друга в несоблюдении договора. Но если наши претензии носят конкретный и содержательный характер (ПРО в Польше и Румынии, ракеты, используемые в качестве учебных целей, тяжелые беспилотники), то американские — абстрактный», — отметил он.

Парламентарий также заявил, что США ищут любые возможности для разрушения выработанной в годы «холодной войны» системы договоренностей по балансу ядерных сил в мире.

«США более не нужен баланс сил. Американцы добиваются одностороннего военного превосходства в сфере ядерных и обычных вооружений с тем, чтобы навязывать миру свою волю и свои интересы», —подчеркнул сенатор.

20 октября Трамп, как сообщило агентство Associated Press, заявил о намерении США выйти из договора РСМД и начать разработку нового оружия. Соглашение было заключено в 1987 году и запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5500 км.