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11:13 (мск), источник: РИА Новости

МИД прокомментировал слова Трампа о выходе США из договора о РСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия осуждает новые действия США, которые шантажом пытаются добиться от РФ уступок в сфере стратегической стабильности, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя планы США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Источник: Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД с Россией, попутно обвинив Москву в нарушении договора.

Мы с тревогой и осуждением воспринимаем новые американские попытки методом шантажа добиться от России уступок в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет.
Сергей Рябков
замглавы МИД России

«Свои надуманные обвинения они так и не смогли за все эти годы подкрепить внятными объяснениями, по какой причине это делается», — добавил замглавы МИД.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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