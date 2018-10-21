Что известно о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Источник: РИА "Новости"

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп в выступлении перед своими сторонниками в штате Невада заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Россия, по его мнению, нарушает это соглашение.

«Мы собираемся расторгнуть соглашение. Мы собираемся выйти [из него]", — ответил президент на просьбу прокомментировать сведения о том, что США приступают к выходу из ДРСМД. О решении Вашингтона руководство России в ближайшее время уведомит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: РИА "Новости"

История подписания

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Подписанию предшествовала серия переговоров. Камнем преткновения было советское предложение о ликвидации ракет средней дальности (РСД), развернутых США и СССР в Западной и Восточной Европе на рубеже 1970−1980-х годов, и масштабном сокращении стратегических ядерных сил в увязке с отказом США от провозглашенной в 1983 году космической противоракетной программы СОИ («Стратегическая оборонная инициатива»). Советское руководство отказалось от обсуждения «ракетных» вопросов исключительно вместе с СОИ только после встречи Горбачева и Рейгана в октябре 1986 года в Рейкьявике (Исландия). К весне 1987 года ракеты средней дальности были выделены в отдельный переговорный блок, а к осени была достигнута договоренность о формуле «глобального нуля», согласно которой ракеты средней, а также меньшей дальности (РМД) не просто выводились за пределы Европы (применительно к СССР за пределы европейской части страны), как это обсуждалось в Рейкьявике, а подлежали полному уничтожению.

Договор вступил в силу 1 июня 1988 года после обмена ратификационными грамотами во время визита Рональда Рейгана в Москву (29 мая — 2 июня). В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер — его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина.

Основные положения

ДРСМД стал первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений. Его участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Срок ликвидации РМД — 1,5 года, РСД — 3 года.

Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД (при этом договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем). В целях контроля за соблюдением положений договора каждой стороне было предоставлено право проведения инспекций. Крылатые ракеты морского и воздушного базирования, попадающие в диапазон дальности от 500 до 5500 км, остались за рамками этого документа.

Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление о выходе из соглашения должно быть сделано за шесть месяцев.

Выполнение

СССР уничтожил баллистические ракеты комплексов «Темп-С» (на вооружении с 1975 года) и «Ока» (на вооружении с 1983 года, формально под договор не подпадал, так как его дальность составляла 400 км), а также «Пионер» (1976), устаревшие Р-12 (1958) и Р-14 (1961) и новейшие крылатые ракеты РК-55 «Рельеф» (на вооружении с 1986 года). США ликвидировали баллистические ракеты «Першинг-1А» (MGM-31A Pershing IA; 1969), «Першинг-2» (MGM-31C Pershing-2; 1983) и крылатые BGM-109G «Грифон» (Gryphon; наземная модификация ракеты Tomahawk, 1983). Согласно договору были уничтожены также пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. К июню 1991 года Договор был выполнен полностью. СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем США (1846 и 846), почти в три раза больше пусковых установок (825 и 289) и почти в семь раз больше ракетных баз (69 и 9). 31 мая 2001 года стороны закончили инспекционную деятельность.

Вопрос о целесообразности договора

В настоящее время пять стран (Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР) обладают баллистическими ракетами средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении, еще ряд государств имеет ракеты этого класса в обычном снаряжении.

На 62-й сессии ГА ООН в октябре 2007 года Россия и США выступили с инициативой придать ДРСМД глобальный характер, но она не получила поддержки. В связи с этим многие российские эксперты считают, что реалии современного мира и интересы безопасности РФ могут потребовать возрождения группировки наземных ракет средней дальности. Другие называют договор соответствующим национальным интересам России, так как в случае прекращения его действия США получат возможность размещать РСД уже не в Западной Европе, как это было в 1983 году, а в восточно-европейских странах. В этом случае их подлетное время будет настолько мало, что просто не оставит возможности для принятия решения об отражении нападения.

Обвинения в нарушении

В 2014 году США обвинили Россию в разработке ракеты, имеющей радиус действия от 500 до 5500 км. В 2017 году американские СМИ писали, что речь идет о ракете «Новатор 9М729» (по классификации НАТО SSC-8), которую Россия испытала на полигоне Капустин Яр в 2016 году. Однако, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 полностью отвечает требованиям договора», а американская сторона «не привела конкретных фактов нарушений». Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США ищут предлог для слома ДРСМД.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, США сами «достаточно вольно трактуют существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений».

В частности, это касается использования при испытаниях средств ПРО ракет-мишеней (Нera, LRALT и MRT), сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности (США квалифицируют их как разрешенные договором ракеты касса «земля-воздух», российские специалисты считают, что под видом этих пусков проходит отработка технологий производства и применения ракет запрещенной дальности). Вызывает вопросы и размещение Соединенными Штатами в Румынии и Польше (в рамках поэтапного адаптивного подхода к развертыванию глобальной ПРО) наземных пусковых установок Мк-41, которые могут использоваться для запуска как противоракет, так и РСД. Нарушением Договора РСМД российская сторона считает и осуществляемое Соединенными Штатами на протяжении долгих лет производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов с радиусом действия свыше 500 км, которые по своим техническим характеристикам подпадают под содержащееся в Договоре определение крылатых ракет наземного базирования. Кроме того, по данным России, в 2012—2013 годах США провели испытания крылатой ракеты AGM-158B, дальность полета которой составляет 1 тыс. км.

В ответ на якобы нарушение Россией ДРСМД Конгресс США согласовал выделение $58 млн на «разработку оборонных систем для противодействия ракетам наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км». Соответствующее решение прописано в законе об оборонном бюджете на 2018 год. Закон предусматривает применения санкций в отношении России «за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями» (первые российские компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» — были внесены в черный список в конце 2017 года). Кроме того, в документе указывается, что «в свете нарушения Российской Федерацией» Договора о РСМД Соединенные Штаты «имеют право» приостановить его выполнение в целом или же отказаться от применения ряда статей.

В октябре 2017 года в ходе выступления на заседании Валдайского клуба Владимир Путин заявил, что «если у американских партнеров есть желание выйти из договора, то наш ответ будет мгновенным и зеркальным».

Специальная контрольная комиссия (верификационная комиссия)