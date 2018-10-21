Что известно о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп в выступлении перед своими сторонниками в штате Невада заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Россия, по его мнению, нарушает это соглашение.
«Мы собираемся расторгнуть соглашение. Мы собираемся выйти [из него]", — ответил президент на просьбу прокомментировать сведения о том, что США приступают к выходу из ДРСМД. О решении Вашингтона руководство России в ближайшее время уведомит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Редакция
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе
Договор вступил в силу 1 июня 1988 года после обмена ратификационными грамотами во время визита Рональда Рейгана в Москву (29 мая — 2 июня). В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер — его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина.
ДРСМД стал первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений. Его участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Срок ликвидации РМД — 1,5 года, РСД — 3 года.
Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД (при этом договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем). В целях контроля за соблюдением положений договора каждой стороне было предоставлено право проведения инспекций. Крылатые ракеты морского и воздушного базирования, попадающие в диапазон дальности от 500 до 5500 км, остались за рамками этого документа.
Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что «связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы». Уведомление о выходе из соглашения должно быть сделано за шесть месяцев.
СССР уничтожил баллистические ракеты комплексов «Темп-С» (на вооружении с 1975 года) и «Ока» (на вооружении с 1983 года, формально под договор не подпадал, так как его дальность составляла 400 км), а также «Пионер» (1976), устаревшие Р-12 (1958) и Р-14 (1961) и новейшие крылатые ракеты РК-55 «Рельеф» (на вооружении с 1986 года). США ликвидировали баллистические ракеты «Першинг-1А» (MGM-31A Pershing IA; 1969), «Першинг-2» (MGM-31C Pershing-2; 1983) и крылатые BGM-109G «Грифон» (Gryphon; наземная модификация ракеты Tomahawk, 1983). Согласно договору были уничтожены также пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. К июню 1991 года Договор был выполнен полностью. СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем США (1846 и 846), почти в три раза больше пусковых установок (825 и 289) и почти в семь раз больше ракетных баз (69 и 9). 31 мая 2001 года стороны закончили инспекционную деятельность.
На 62-й сессии ГА ООН в октябре 2007 года Россия и США выступили с инициативой придать ДРСМД глобальный характер, но она не получила поддержки. В связи с этим многие российские эксперты считают, что реалии современного мира и интересы безопасности РФ могут потребовать возрождения группировки наземных ракет средней дальности. Другие называют договор соответствующим национальным интересам России, так как в случае прекращения его действия США получат возможность размещать РСД уже не в Западной Европе, как это было в 1983 году, а в
В 2014 году США обвинили Россию в разработке ракеты, имеющей радиус действия от 500 до 5500 км. В 2017 году американские СМИ писали, что речь идет о ракете «Новатор 9М729» (по классификации НАТО SSC-8), которую Россия испытала на полигоне Капустин Яр в 2016 году. Однако, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 полностью отвечает требованиям договора», а американская сторона «не привела конкретных фактов нарушений». Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США ищут предлог для слома ДРСМД.
В частности, это касается использования при испытаниях средств ПРО
В ответ на якобы нарушение Россией ДРСМД Конгресс США согласовал выделение $58 млн на «разработку оборонных систем для противодействия ракетам наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км». Соответствующее решение прописано в законе об оборонном бюджете на 2018 год. Закон предусматривает применения санкций в отношении России «за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями» (первые российские компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный
Вопросы выполнения обязательств, согласования мер повышения жизнеспособности и эффективности Договора рассматривались на заседаниях Специальной контрольной комиссии (СКК). К октябрю 2003 года в Женеве состоялось 29 заседаний. Затем, в течение 13 лет, комиссия не созывалась (лишь в сентябре 2014 года в Москве проводились закрытые консультации по вопросу выполнения договора). 30-е заседание состоялось в ноябре 2016 года, 31-е — в декабре 2017 года. Участники подтвердили необходимость укрепления договора.