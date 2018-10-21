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15:26 (мск), источник: ТАСС

НАТО возложила на Россию ответственность за решение США выйти из ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/ — В альянсе заявили, что неоднократно высказывали озабоченность недостатком соблюдения Россией ее международных обязательств по договору.

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Источник: AP 2018

В НАТО возложили на РФ всю ответственность за решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что РФ, «вероятно, нарушает» этот договор. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Она уклонилась от ответа на вопрос ТАСС, как действия Вашингтона повлияют на безопасность государств и граждан альянса.

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В ответ на просьбу прокомментировать решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке выйти из ДРСМД Лунгеску заявила: «Союзники в НАТО неоднократно высказывали озабоченность недостатком соблюдения Россией ее международных обязательств по ДРСМД, подписанному США и Советским Союзом в 1987 году. На саммите НАТО в июле [в Брюсселе] союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызывали целый спектр сомнений».

Она также напомнила фрагмент итогового заявления саммита НАТО в Брюсселе о том, что альянс сильно обеспокоен российской ракетной системой 9М729.

После многих лет отрицаний и тумана Россия недавно признала существование этой системы, не предоставив никаких объяснений и не обеспечив транспарентности. В отсутствие каких-либо достойных доверия ответов от России по этой ракетной системе страны НАТО считают, что наиболее вероятной оценкой является заключение, что Россия нарушает ДРСМД.
Оана Лунгеску
официальный представитель альянса

По ее словам, НАТО продолжит консультации по этой теме, которая, в частности, обсуждалась на встрече министров обороны НАТО в октябре. Там также отметили, что «страны НАТО на протяжении многих лет делали усилия, чтобы вести диалог с Россией по этой теме».

НАТО с 2014 года заморозила политический диалог с Россией, в результате чего Совет Россия — НАТО, который до этого собирался 1−2 раза в месяц, за четыре года провел менее 10 встреч.

Загадочная 9М729

Трамп в субботу заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. При этом он допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем, но в случае заверений со стороны Москвы и Пекина в том, что они прекратят разработку таких вооружений.

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Согласно данным США, которыми они поделились с союзниками по НАТО, Россия начала развертывание ракет 9М729, что, по мнению Вашингтона, является нарушением ДРСМД. Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения со стороны Соединенных Штатов, основанные на том, что дальность действия 9М729 якобы превышает согласованные в договоре параметры, не подкрепляются доказательствами. Россия выдвигает встречные претензии по поводу разрабатываемых в США ракет, которые испытываются на дальность, запрещенную договором, а также в связи с развертыванием США элементов ПРО, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.

Нарушая договоры

ДРСМД — это уже второй из трех базовых советско- американских договоров по стратегической безопасности, из которого Вашингтон выходит в одностороннем порядке. В 2002 году США вышли из Договора по противоракетной обороне 1972 года и приступили к развертыванию своей системы ПРО вдоль российской границы в Европе. Последний — Договор о стратегических наступательных вооружениях (уже третья редакция, подписанный в 2010 году СНВ-3) — пока соблюдается, но угрозы его пересмотра в США звучат регулярно.

Еще одно соглашение — многосторонний региональный Договор об обычных вооруженных силах в Европе — страны НАТО вообще отказались ратифицировать, считая, что с распадом СССР паритет обычных сил в Европе больше не нужен.

Что касается международных соглашений в сфере экономики, экологии и культуры, то с начала правления Трампа США вышли или в одностороннем порядке начали пересматривать по меньшей мере шесть крупных международных договоров, включая Парижское соглашение по климату, Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД), Транстихоокеанское партнерство (ТТП), заявили о выходе из ЮНЕСКО, сокращении финансирования ООН и одностороннем пересмотре условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

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