Песков заявил, что Путин не стал отменять встречу с Болтоном

Источник: РИА "Новости"

Встреча президента России Владимира Путина и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по-прежнему готовится. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не претерпел ли график президента изменений в связи с намерением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Эта встреча готовится», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не отменил ли Путин планировавшуюся встречу с Болтоном.

Помощник президента США по нацбезопасности прибыл в воскресенье в российскую столицу, где 22—23 октября проведет консультации с представителями органов власти РФ.

В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. Как утверждают источники газеты The New York Times, Болтону поручено уведомить Москву о решении Вашингтона начать подготовку к выходу из ДРСМД.