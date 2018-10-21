Песков заявил, что Путин не стал отменять встречу с Болтоном
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/ — Помощник президента США по нацбезопасности уже прибыл в Москву.
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/ — Помощник президента США по нацбезопасности уже прибыл в Москву.
Встреча президента России Владимира Путина и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона
«Эта встреча готовится», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не отменил ли Путин планировавшуюся встречу с Болтоном.
В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. Как утверждают источники газеты The New York Times, Болтону поручено уведомить Москву о решении Вашингтона начать подготовку к выходу из ДРСМД.
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