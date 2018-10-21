Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
7 причин проверить щитовидку
Убита подполковник полиции, расследовавшая особо важные дела
Супругам станет проще передавать наследство детям
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
До нуля: Россия избавилась от госдолга США
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
Арбенину возмутили комментарии наставников «Голоса» о ее песне
Политик Хоф умер в своем борделе из-за секса с проституткой
Женщина продавала шкафы и случайно показала грудь
Собака президента стала героем репортажей, сорвав важную встречу
Как выглядит жена богатейшего в мире человека
Повод для развода: почему автомобиль может разрушить семью
США захлестнула волна странных автомобильных краж
Супругам станет проще передавать наследство детям
Как люди живут в недостроенных домах
Фоторепортажи
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
19:11 (мск), источник: Газета.Ру

New York Times рассказала о «фабрике троллей» у принца Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман со своими ближайшими советниками создали в Эр-Рияде «фабрику с сотнями троллей. Об этом пишет газета The New York Times.

Наверх
Источник: AP 2018

По данным издания, сотрудники организации распространяют в сети информацию по запросу властей, за что получают около $3 тыс. в месяц. Отмечается, что они работают с твиттером, а также публикуют данные в чатах WhatsApp и Telegram.

По информации NY Times, саудовские власти начали устраивать кампании в соцсетях против критиков саудовского правительства со времен «арабской весны» 2010 года.

Отмечается, что саудовские тролли в первую очередь уделяли внимание войне в Йемене и теме прав женщин в Саудовской Аравии. Подчеркивается, что если администрации социальных сетей находят поддельные аккаунты, то их создатели сразу же открывают новые.

Также в газете добавили, что эта организация занималась сетевой критикой оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, смерть которого саудиты признали в субботу, 21 октября.

Читайте также:

 Путин возмутился санкциями, которые ввела Япония против России
Стрелка из Керчи не будут хоронить рядом с его жертвами
Песков заявил, что Путин не стал отменять встречу с Болтоном
Российский врач установил рекорд по лечению позвоночника
Учительница в США придумала оригинальные оценки (видео)
Двое россиян погибли на Кипре
«Спартак» проиграл «Арсеналу» в чемпионате России по футболу
Минобороны раскрыло цены на танки Т-34 во время войны
Спорт
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Дриусси за две желтые карточки
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Зачем нужны комнатные растения
Супругам станет проще передавать наследство детям
История россиянки о жизни в Америке
Дети
Рудковскую и Плющенко раскритиковали за «странное» дефиле их сына Интернет-пользователи считают, что звездные родители позорят ребенка
Леди
Тина Канделаки рассказала о роли женщины в России Одна из самых влиятельных медиаперсон в России рассказала Леди, как совмещать карьеру и семью и почему роль «содержанки» уже давно вышла из моды
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь