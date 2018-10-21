New York Times рассказала о «фабрике троллей» у принца Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман со своими ближайшими советниками создали в
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман со своими ближайшими советниками создали в
По данным издания, сотрудники организации распространяют в сети информацию по запросу властей, за что получают около $3 тыс. в месяц. Отмечается, что они работают с твиттером, а также публикуют данные в чатах WhatsApp и Telegram.
Отмечается, что саудовские тролли в первую очередь уделяли внимание войне в Йемене и теме прав женщин в Саудовской Аравии. Подчеркивается, что если администрации социальных сетей находят поддельные аккаунты, то их создатели сразу же открывают новые.
Также в газете добавили, что эта организация занималась сетевой критикой оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, смерть которого саудиты признали в субботу, 21 октября.
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