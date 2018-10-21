New York Times рассказала о «фабрике троллей» у принца Саудовской Аравии

Источник: AP 2018

По данным издания, сотрудники организации распространяют в сети информацию по запросу властей, за что получают около $3 тыс. в месяц. Отмечается, что они работают с твиттером, а также публикуют данные в чатах WhatsApp и Telegram.

По информации NY Times, саудовские власти начали устраивать кампании в соцсетях против критиков саудовского правительства со времен «арабской весны» 2010 года.

Отмечается, что саудовские тролли в первую очередь уделяли внимание войне в Йемене и теме прав женщин в Саудовской Аравии. Подчеркивается, что если администрации социальных сетей находят поддельные аккаунты, то их создатели сразу же открывают новые.

Также в газете добавили, что эта организация занималась сетевой критикой оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, смерть которого саудиты признали в субботу, 21 октября.