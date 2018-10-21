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20:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Михаил Горбачев посчитал выход США из договора о сокращении ракет ошибкой

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — большая ошибка. Такое мнение в интервью «Интерфаксу» высказал Михаил Горбачев. Этот документ бывший президент СССР подписывал с бывшим президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году.

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Источник: РИА "Новости"

«Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума?» — поинтересовался он и добавил, что считает отказ от соглашения странным решением.

По его словам, решение Вашингтона по выходу из договора «подорвет все усилия, которые были приложены руководителями СССР и самих США к достижению ядерного разоружения».
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Горбачев подчеркнул, что принятие содержащихся в документе решений о ликвидации ядерных вооружений было великой победой. «Складывается мнение, что американская сторона оказалась в тупике и пошла по этому безответственному пути», — приводит его слова РИА Новости. По мнению Горбачева, страны должны попытаться остановить этот разрушительный процесс, и «поезд еще не ушел».

О возможном выходе из договора Трамп объявил 21 октября. «Мы собираемся расторгнуть соглашение, а затем мы будем развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», — сказал он. В российском МИД в ответ на это пообещали принять меры, в том числе военно-технического характера. Позицию Вашингтона поддержал и Лондон, который также обвинил Москву в несоблюдении условий соглашения.

В Германии высказали противоположную точку зрения. Госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен раскритиковал заявление Трампа.

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