Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 фактов о физиологии собак, которые стоит знать
За какие товары с Aliexpress можно угодить в тюрьму (фото)
7 причин проверить щитовидку
Они записали саундтрек и проснулись популярными на весь мир
Супругам станет проще передавать наследство детям
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
До нуля: Россия избавилась от госдолга США
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
7 причин проверить щитовидку
Ученые рассказали, какой вид пива самый полезный
Политик Хоф умер в своем борделе из-за секса с проституткой
Женщина продавала шкафы и случайно показала грудь
Портман с мужем и Дженнифер Гарнер повеселились на вечеринке
Наташа Королева выступила в соблазнительных платьях в Кремле
Парковка и наказание: как проучить водителя (фото)
Самые странные светофоры мира
Наступила гробовая тишина – и это страшно: как живут в недостроях
Супругам станет проще передавать наследство детям
Фоторепортажи
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
16Мартышки над схваткой
21 октября, источник: ТАСС

Трамп назвал позором для демократов караваны мигрантов, стремящихся в США

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в воскресенье позором для Демократической партии так называемые караваны — потоки мигрантов, стремящихся в США. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter.

Наверх
Источник: Reuters

«Караваны — позор для Демократической партии. Измените иммиграционное законодательство немедленно!» — написал президент, обращаясь к своим политическим оппонентам, которые, по его словам, создают препятствия его иммиграционной реформе.

Читайте также
Трамп о выходе из договора о РСМД: США нужно развивать вооружения

Трамп заявил, что «в настоящее время предпринимаются полномасштабные усилия, чтобы остановить натиск незаконных иммигрантов», которые хотят попасть в США. «Люди сначала должны обратиться за предоставлением убежища в Мексике, и если они этого не сделают, то США откажут им», — отметил глава государства.

В среду власти Мексики решили направить дополнительно 500 сотрудников федеральной полиции на границу с Гватемалой в связи с приближением каравана мигрантов из Гондураса, который, по данным телеканала NBC, насчитывает 4 тыс. человек. Во вторник Трамп проинформировал власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что прекратит выделение финансовой помощи этим странам, если не будут приняты меры по ограничению нелегальной миграции в США через территорию этих государств.

Трамп много раз с момента прихода в Белый дом в январе 2017 года пытался реализовать свое обещание, данное сторонникам во время избирательной кампании, проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. По словам президента, нелегальные иммигранты — «преступники», которых следует выявлять и депортировать. Указ о постройке стены на границе с Мексикой он подписал уже через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

Дональд Трамп вспомнил о своем предвыборном обещании закрыть границу для мигрантов
Во время загрузки произошла ошибка.
21 октября© Ньюстюб
 "Человек оставил народ без работы, а сейчас на коне, на трибуне"
Что известно про учащегося, устроившего стрельбу в колледже
Песков заявил, что Путин не стал отменять встречу с Болтоном
Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами
СМИ: S7 предупредила об угрозе остановки работы авиакомпаний
Руководство «Электроцинка» назвали виновным в пожаре на заводе
Врач установил рекорд России по лечению позвоночника
Учительница в США придумала оригинальные оценки (видео)
Поклонская и ее муж объяснили, почему скрывали свадьбу
Спорт
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Дриусси за две желтые карточки
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Горячие темы на «Детях»
Oxi Жалоба на врача 398
Ваше Величество Светская жизнь - 12 362
Пятачок) Что читаете сейчас? 313
татьяна конюхова Как воспитывать девочек? 217
Леди
Тина Канделаки рассказала о роли женщины в России Одна из самых влиятельных медиаперсон в России рассказала Леди, как совмещать карьеру и семью и почему роль «содержанки» уже давно вышла из моды
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь