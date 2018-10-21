Трамп назвал позором для демократов караваны мигрантов, стремящихся в США

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«Караваны — позор для Демократической партии. Измените иммиграционное законодательство немедленно!» — написал президент, обращаясь к своим политическим оппонентам, которые, по его словам, создают препятствия его иммиграционной реформе.

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Трамп заявил, что «в настоящее время предпринимаются полномасштабные усилия, чтобы остановить натиск незаконных иммигрантов», которые хотят попасть в США. «Люди сначала должны обратиться за предоставлением убежища в Мексике, и если они этого не сделают, то США откажут им», — отметил глава государства.

В среду власти Мексики решили направить дополнительно 500 сотрудников федеральной полиции на границу с Гватемалой в связи с приближением каравана мигрантов из Гондураса, который, по данным телеканала NBC, насчитывает 4 тыс. человек. Во вторник Трамп проинформировал власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что прекратит выделение финансовой помощи этим странам, если не будут приняты меры по ограничению нелегальной миграции в США через территорию этих государств.