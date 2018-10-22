Что не запрещено, то разрушено

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) станет главной темой начинающихся сегодня переговоров между прилетевшим вчера в Москву советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном и российскими официальными лицами. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков уже назвал угрозу выхода США из договора о РСМД «шантажом». Реализация Вашингтоном своего намерения станет шагом к подрыву системы ядерного сдерживания и, скорее всего, приведет к непродлению в 2021 году другого важнейшего разоруженческого договора — СНВ-3.

Символ перестройки

О том, что США намерены в одностороннем порядке выйти из одного из ключевых договоров в области разоружения, президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, после выступления перед своими сторонниками в штате Невада. «Россия нарушила договор. Они нарушали его в течение многих лет, — сообщил глава Белого дома.— Мы не позволим им делать оружие, которого не можем иметь мы». Если США действительно выйдут из соглашения, то, согласно его условиям, между официальным уведомлением об этом России и фактическим окончанием его действия должно пройти еще полгода. Дональд Трамп, впрочем, уточнил, что если к нему «придут Россия и Китай и скажут: давайте все будем умными и никто не будет разрабатывать это оружие», то он изменит свое решение покинуть договор.

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Договор о РСМД был подписан главами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в декабре 1987 года и стал одним из символов разрядки в международных отношениях того периода. Соглашение запрещало России и США хранить, производить и разрабатывать ракеты наземного базирования дальностью от 500 км до 5500 км. Начиная как минимум с 2011 года Москва и Вашингтон на разных уровнях обмениваются обвинениями в нарушении договора. Вопрос о выходе из него рассматривался еще администрацией Барака Обамы, но тогда Вашингтон отказался от такого шага, в том числе из-за протестов Германии. В этот раз Берлин также заявил протест. «Заявление США о желании выйти из договора о РСМД вызывает сожаление, — заявили глава МИД Германии Хайко Маас.— Именно для нас в Европе он имеет важнейшее значение. Мы будем добиваться того, чтобы США задумались о возможных последствиях».



Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предложил дождаться переговоров с Джоном Болтоном, чтобы подробнее обсудить ситуацию с РСМД. Господин Рябков предположил, что существование заключенного в 1987 году договора «создает проблемы для утверждения линии на тотальное доминирование США и господство в военной сфере». Заявления среди представителей Белого дома о неизбежности выхода из соглашения он назвал «шантажом». «Очень тревожно, что в Вашингтоне продолжают чуть ли не каждодневные попытки методами шантажа выбить те или иные уступки по самым разным направлениям», — заметил чиновник.

Претензии Вашингтона к Москве связаны с разработкой Россией новой крылатой ракеты SSC-8 (также известна как 9М729) на основе ракеты морского базирования 3M-54 «Калибр». По данным американских спецслужб, в начале 2017 года эта ракета была поставлена в войска.

В начале октября, во время встречи с министрами обороны стран—членов НАТО, глава американского оборонного ведомства генерал Джеймс Мэттис предупредил, что действия Москвы вынуждают Вашингтон приступить к созданию «собственных систем, которые станут противовесом новым российским ракетам».

Москва подтверждает существование такой ракеты, но отрицает, что она по своим характеристикам нарушает РСМД. Никаких доказательств обратного, по словам представителей МИД РФ, американской стороной представлено не было. По мнению российских властей, это США своей деятельностью подрывают договор. В частности, применяя для учебных целей ракеты-мишени Нera, LRALT и MRT, а также используя ударные беспилотники Reaper и Predator, мало чем отличающиеся от боевых ракет средней и меньшей дальности, а также размещая в Польше и Румынии установки Mk-41. Они, как многократно заявлял Сергей Лавров, в случае необходимости могут использоваться для запуска запрещенных договором крылатых ракет.

В Минобороны РФ заявления президента США Дональда Трампа вчера не комментировали. Однако военные источники «Ъ» отмечают, что «ничего хорошего в этой риторике нет»: «Ни для Штатов, ни для России, ни для мира вообще. Эти бумаги были всегда фактором сдерживания для обеих сторон, последствия отказа от участия в договоре будут предсказуемо печальны». При этом, как говорит один из собеседников «Ъ», Россия была готова к такому повороту: специалисты Минобороны РФ предупреждали об этом еще в 2014—2015 годах.



Выход США из договора РСМД приведет к остановке и даже обращению вспять процесса двустороннего ядерного разоружения, полагает эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий. «России придется реагировать, и несложно представить, как в одном из ближайших посланий к Федеральному собранию будут продемонстрированы новые типы российских ракет средней дальности, направленные на поддержание баланса сил с США, — сообщил он “Ъ”.— А в пылу новой гонки вооружений будет легко не заметить и исчезновение последнего остающегося двухстороннего договора — СНВ-3».

Все станет хуже, но не сразу

Бывший начальник Главного штаба РВСН (1994−1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин в беседе с «Ъ» выразил уверенность, что ответ от России последует. «Выбранный Дональдом Трампом курс на выход из договора о РСМД неминуемо повлечет за собой непродление договора СНВ, — полагает господин Есин.— Американцы не хотят связывать себе руки в развитии стратегического наступательного вооружения, тем более что на это у них заложены большие средства».

Действительно, накануне визита господина Болтона в Москву газета Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов действий касательно СНВ-3, причем вариант продления договора — «наименее вероятный». Действие этого документа истекает уже в 2021 году. Он был заключен в 2010 году, вступил в силу в 2011 году и предполагает сокращение развернутых стратегических ракет с каждой стороны до 700, числа ядерных боезарядов — до 1550. В конце августа этого года, после встречи в Женеве с главой российского Совета безопасности Николаем Патрушевым, Джон Болтон впервые публично заявил о том, что Вашингтон не собирается автоматически продлевать действие существующего договора СНВ еще на пять лет, как предусмотрено условиями соглашения. Вместо этого, по его словам, американская администрация может «пересмотреть» условия соглашения.

Эксперт американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман также полагает, что отмена договора не подразумевает немедленной постановки на вооружение США запрещенных ранее ракет. «Конгресс еще должен выделить средства на создание подобных систем, и до того, как это случится, пройдет некоторое время, — заметил он в беседе с “Ъ”.— Тогда как у Москвы, очевидно, уже есть подобные ракеты, и она сможет сразу же их легализовать, извлекая пользу из отмены договора». Впрочем, господин Кофман также отметил, что договор сыграл важную роль в тот период, когда был заключен. «Он принес наибольшую пользу сразу же после подписания, когда СССР уничтожил все угрожавшие Европе комплексы СС-20 (РСД-10 в российской классификации.— “Ъ”) и СС-23 (ОТР-23.— “Ъ”), хотя последний под ограничения не подпадал», — добавил он.

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Несколько российских военно-дипломатических источников «Ъ» также убеждены, что мгновенного разрыва договора о РСМД не произойдет и предстоит торг. «Нынешняя администрация Белого дома любит играть на повышение, но не учитывать позицию своих союзников из ЕС в данном случае они не могут, ведь именно эти страны первыми окажутся под прицелом российских ракет средней и малой дальности», — заметил один из источников.

Примечательно, что источники американских газет неоднократно заявляли, что, помимо предполагаемого нарушения Россией договора, еще одной причиной выхода из него США является конфликт Вашингтона с Пекином. Основу ядерного арсенала КНР, которая никогда не была стороной договора о РСМД, составляют как раз ракеты средней и малой дальности. В апреле 2017 года глава командования США в Азиатско-Тихоокеанском регионе адмирал Гарри Гаррис (ныне назначенный послом США в Южную Корею) критиковал договор, так как он «серьезно ограничивает возможности США по противодействию крылатым и баллистическим ракетам наземного базирования Китая». Джон Болтон также заявлял, что пребывание в договоре «ставит США в слабую позицию относительно России и особенно Китая».