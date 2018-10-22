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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Все вице-премьеры Башкирии подали в отставку

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Все вице-премьеры Башкирии подали в отставку по собственному желанию, трое из них продолжат работу в статусе исполняющих обязанности, сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

«Ко мне обратилось руководство правительства республики во главе с премьер-министром Рустемом Мардановым и все вице-премьеры с предложением подать в отставку. Я Рустема Хабибовича попросил этого не делать, а продолжить работу в качестве премьер-министра, а в отношении восьми вице-премьеров я отставку принял», — сказал Хабиров.

При этом, отметил он, «по ряду кандидатур принял решение, в рамках своих полномочий, назначить их исполняющими обязанности».

В статусе и.о. вице-премьера работу в правительстве продолжат Ильшат Тажетдинов, Фархад Самедов и Ильшат Фазрахманов.

Пятеро вице-премьеров — Андрей Трухан, Марат Магадеев, Салават Сагитов, Евгений Гурьев и Фанзиль Чингизов — покинули свои посты.

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Хабиров сообщил, что и.о. вице-премьера, курирующего вопросы строительства, архитектуры, транспорта и дорожного строительства, назначен Раиф Абдрахимов. И.о. вице-премьера, ответственного за безопасность, борьбу с правонарушениями, мобилизационную подготовку, стал Артур Ахметханов, и.о. вице-премьера по социальным вопросам — Ленара Иванова. Ранее Иванова возглавляла министерство семьи, труда и социальной защиты населения, обязанности министра возложены на.

В состав правительства входили восемь вице-премьеров, главы 13 министерств (двое совмещали работу с должностью вице-премьера), одиннадцати госкомитетов (изначально было девять), четырех управлений (было пять), одного агентства (было три) и одной (было две) инспекции.

11 октября о своей отставке объявил экс-глава республики Рустэм Хамитов. Он назвал ее своим личным решением. В тот же день на его место был назначен Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров.

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