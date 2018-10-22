В Кремле разъяснили слова Путина о ядерном ударе

Источник: РИА Новости

«Там речь шла не о рае, главным образом, и не о том, кто куда попадет. А речь шла о том, и это главное, многие пропустили, о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара. То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано. Мы не считаем себя вправе наносить первый удар», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, в каких случаях Москва может принять решение о ядерном ударе.

У нас в доктрине записано, что если — вариант один — на нас нападут с использованием ядерного оружия и — вариант два — на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

По его словам, Путин говорил о том, что Россия ни на кого не нападет первой.

«Но если на нас нападут, вот тогда там все попадут кто в ад, кто в рай и т. д. То есть вот, что было главное. Здесь очень важно это все понять. Все остальное — это все аллегория», — добавил пресс-секретарь.

Выступление на «Валдае»

На прошлой неделе, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», глава государства рассказал о концепции ядерной доктрины России. Путин подчеркнул, что применение ядерного оружия равноценно всемирной катастрофе и Москва не может быть ее инициатором, поскольку концепция не содержит превентивного удара.

Говоря о тех, кто применит ядерное оружие против России, Путин заявил, что «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен».