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13:47 (мск), источник: Ведомости

Кремль: выход США из договора о РСМД сделает мир более опасным

Путин будет обсуждать эту тему с приехавшим в Москву советником Трампа.

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Источник: Евгений Разумный / Ведомости

В Кремле обеспокоены намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Подобные шаги, если они будут предприняты, в реальности сделают мир более опасным», — заявил Песков.

Пока США не предприняли никаких действий для выхода из договора, обратил внимание Песков, напомнив, что процедура выхода из договора прописана в самом документе и занимает полгода. Путин неоднократно отвергал какие-либо обвинения в адрес России в нарушении положений договора, напомнил Песков: «Напротив, достаточно экспертно, на различных уровнях, мы приводили доказательства того, что именно США размывают основы этого договора».

Намерение США выйти из договора об РСМД станет одной из тем переговоров Путина и советника Трампа Джона Болтона, который прилетел в Москву.

Разумеется, эта тема будет подниматься с Болтоном. Конечно, нам нужно будет выслушать какие-то объяснения американской стороны по этому вопросу. Потому что это — вопрос стратегической безопасности, и еще раз повторяю, такие намерения способны сделать мир более опасным.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ситуацию также прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал не «гадать на кофейной гуще», а дождаться разъяснений от Вашингтона. «Высказываются мнения и о том, что это намерение означает не намерение выйти из договора, а предложение его изменить», — сказал Лавров, добавив, что на данный момент Вашингтон не задействовал процедуру выхода из договора.

Новость
Что известно о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Президент Дональд Трамп объявил в воскресенье, что США выйдут из советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Придется разрабатывать такие вооружения, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам и не скажут: “Давайте поумнеем, и никто не будет разрабатывать эти вооружения”, — заявил Трамп (цитата по ТАСС). — Но если Россия делает это [нарушает договор] и Китай делает это, а мы соблюдаем [договор], это неприемлемо». По данным телеканал Fox News сообщил, что о выходе США из договора официально объявит Болтон, начавший визит в Москву.

Песков напомнил, что Путин неоднократно предупреждал о последствиях разрыва договора о РСМД — это вынудит Россию предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности. «Что такое слом РСМД? Это значит, что США не только завуалированно, но и напрямую начнут разработку этих систем в дальнейшем. А если разрабатываются эти системы, то необходимы действия и со стороны других стран — в данном случае России — по восстановлению баланса в этой области», — пояснил Песков. Рассуждать о возможности непродления еще одного российско-американского договора — СНВ-3 — в случае выхода США из договора об РСМД Песков не стал.

Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
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