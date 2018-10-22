Кремль: выход США из договора о РСМД сделает мир более опасным
Путин будет обсуждать эту тему с приехавшим в Москву советником Трампа.
Путин будет обсуждать эту тему с приехавшим в Москву советником Трампа.
В Кремле обеспокоены намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил
Пока США не предприняли никаких действий для выхода из договора, обратил внимание Песков, напомнив, что процедура выхода из договора прописана в самом документе и занимает полгода. Путин неоднократно отвергал
Намерение США выйти из договора об РСМД станет одной из тем переговоров Путина и советника Трампа Джона Болтона, который прилетел в Москву.
Разумеется, эта тема будет подниматься с Болтоном. Конечно, нам нужно будет выслушать
какие-тообъяснения американской стороны по этому вопросу. Потому что это — вопрос стратегической безопасности, и еще раз повторяю, такие намерения способны сделать мир более опасным.
Ситуацию также прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал не «гадать на кофейной гуще», а дождаться разъяснений от Вашингтона. «Высказываются мнения и о том, что это намерение означает не намерение выйти из договора, а предложение его изменить», — сказал Лавров, добавив, что на данный момент Вашингтон не задействовал процедуру выхода из договора.
Президент Дональд Трамп объявил в воскресенье, что США выйдут из
Песков напомнил, что Путин неоднократно предупреждал о последствиях разрыва договора о РСМД — это вынудит Россию предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности. «Что такое слом РСМД? Это значит, что США не только завуалированно, но и напрямую начнут разработку этих систем в дальнейшем. А если разрабатываются эти системы, то необходимы действия и со стороны других стран — в данном случае России — по восстановлению баланса в этой области», — пояснил Песков. Рассуждать о возможности непродления еще одного