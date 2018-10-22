Кремль: выход США из договора о РСМД сделает мир более опасным

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

В Кремле обеспокоены намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Подобные шаги, если они будут предприняты, в реальности сделают мир более опасным», — заявил Песков.

Пока США не предприняли никаких действий для выхода из договора, обратил внимание Песков, напомнив, что процедура выхода из договора прописана в самом документе и занимает полгода. Путин неоднократно отвергал какие-либо обвинения в адрес России в нарушении положений договора, напомнил Песков: «Напротив, достаточно экспертно, на различных уровнях, мы приводили доказательства того, что именно США размывают основы этого договора».

Намерение США выйти из договора об РСМД станет одной из тем переговоров Путина и советника Трампа Джона Болтона, который прилетел в Москву.

Разумеется, эта тема будет подниматься с Болтоном. Конечно, нам нужно будет выслушать какие-то объяснения американской стороны по этому вопросу. Потому что это — вопрос стратегической безопасности, и еще раз повторяю, такие намерения способны сделать мир более опасным. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Ситуацию также прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал не «гадать на кофейной гуще», а дождаться разъяснений от Вашингтона. «Высказываются мнения и о том, что это намерение означает не намерение выйти из договора, а предложение его изменить», — сказал Лавров, добавив, что на данный момент Вашингтон не задействовал процедуру выхода из договора.

Новость Что известно о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Президент Дональд Трамп объявил в воскресенье, что США выйдут из советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Придется разрабатывать такие вооружения, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам и не скажут: “Давайте поумнеем, и никто не будет разрабатывать эти вооружения”, — заявил Трамп (цитата по ТАСС). — Но если Россия делает это [нарушает договор] и Китай делает это, а мы соблюдаем [договор], это неприемлемо». По данным телеканал Fox News сообщил, что о выходе США из договора официально объявит Болтон, начавший визит в Москву.