Зарубежные СМИ: Что означает выход США из Договора о РСМД?
Россия и США регулярно обвиняют друг друга в том, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушается. Американцы, например, утверждают, что ракеты, которые Путин показал Федеральному собранию, только по документам не нарушают соглашение, на деле же их технические характеристики совсем другие. А Россия указывает на американские установки Мк-41 в Польше и Румынии, которые при необходимости могут запускать и ракеты средней дальности. Как оценили решение Трампа за рубежом? Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».