Зарубежные СМИ: Что означает выход США из Договора о РСМД?

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CNN приводит мнение бывшего официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби. По его словам, сейчас не то время, когда выход из ДРСМД означал бы, что нужно идти и строить бункер на заднем дворе. Но при этом США сейчас нечем отвечать на новую русскую ракету. По мнению Кирби, Америке стоит задуматься, что она может противопоставить этому оружию, и что будет сдерживать Россию от ее использования на европейском континенте.

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BBC считает, что, помимо прочего, на решение Дональда Трампа могли повлиять и другие факторы. Так, ДРСМД был договором только России и США. А Китай мог свободно разрабатывать и развертывать ядерные ракеты средней дальности. Поэтому некоторые советники Трампа полагают, что ДРСМД ставит Вашингтон в заведомо проигрышное положение в стратегическом соперничестве с Пекином.

Ссылаясь на опрошенных аналитиков, Time пишет, что действия Трампа ставят под угрозу европейских союзников США. По мнению эксперта в области разоружения Кингстона Рейфа, выход Америки из ДРСМД снимает с России все ограничения на производство и развертывание незаконных ракет. В итоге это может стать еще одним источником разногласий между союзниками.