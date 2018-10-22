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17:19 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Зарубежные СМИ: Что означает выход США из Договора о РСМД?

Россия и США регулярно обвиняют друг друга в том, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности нарушается. Американцы, например, утверждают, что ракеты, которые Путин показал Федеральному собранию, только по документам не нарушают соглашение, на деле же их технические характеристики совсем другие. А Россия указывает на американские установки Мк-41 в Польше и Румынии, которые при необходимости могут запускать и ракеты средней дальности. Как оценили решение Трампа за рубежом? Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

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Источник: Reuters

CNN приводит мнение бывшего официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби. По его словам, сейчас не то время, когда выход из ДРСМД означал бы, что нужно идти и строить бункер на заднем дворе. Но при этом США сейчас нечем отвечать на новую русскую ракету. По мнению Кирби, Америке стоит задуматься, что она может противопоставить этому оружию, и что будет сдерживать Россию от ее использования на европейском континенте.

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BBC считает, что, помимо прочего, на решение Дональда Трампа могли повлиять и другие факторы. Так, ДРСМД был договором только России и США. А Китай мог свободно разрабатывать и развертывать ядерные ракеты средней дальности. Поэтому некоторые советники Трампа полагают, что ДРСМД ставит Вашингтон в заведомо проигрышное положение в стратегическом соперничестве с Пекином.

Ссылаясь на опрошенных аналитиков, Time пишет, что действия Трампа ставят под угрозу европейских союзников США. По мнению эксперта в области разоружения Кингстона Рейфа, выход Америки из ДРСМД снимает с России все ограничения на производство и развертывание незаконных ракет. В итоге это может стать еще одним источником разногласий между союзниками.

The Washington Post также считает, что решение президента США будет спорным с точки зрения европейских союзников Америки, а особенно тех, кто поддерживает этот договор. В итоге, как только США аннулируют документ, у России не будет причин даже притворяться, что она соблюдает какие-либо ограничения. Это позволит стране размещать ракеты средней дальности по собственному желанию.

Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
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