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15:02 (мск), источник: Daily Storm

ПАСМИ: Минобороны приняло ремонт казарм у «новой Васильевой» без проверки безопасности

Здания требовали реконструкции, а не капитального ремонта.

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Источник: РИА "Новости"

Комиссия Минобороны приняла работу по капитальному ремонту казарм Сергиево-Посадской военной части (СПВЧ) у компании «Веста», не проверив здания на безопасность, пишет ПАСМИ. По информации издания, несмотря на срыв сроков и неверную оценку состояния корпусов при заключении госконтракта, руководителю «Весты» Наталии Красавцевой не грозят разбирательства, поскольку ее интересы пролоббировал замминистра обороны Тимур Иванов, который руководил АО «Оборонстрой».

В ходе расследования контрактов фирмы «Веста» журналисты ПАСМИ обнаружили, что «оценка состояния военных объектов, судя по всему, была изначально проведена неверно — здания требовали не капремонта, а реконструкции, поскольку работы затрагивали несущие конструкции: требовалась их замена, усиление, в некоторых местах — надстройка кровли и перекладка значительной части сгнивших наружных стен».

Необходимость проведения реконструкции подтвердил главный инженер проекта, а в 2016 году на несоответствие проводимых работ понятию «капремонт» указали эксперты Управления заказчика капитального строительства Минобороны.
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По информации ПАСМИ, представители «Весты» добились того, чтобы в проекте работ термин «реконструкция» был заменен на «ремонт». Издание утверждает, что это было сделано, поскольку к реконструкции применяются куда более жесткие требования с обязательной государственной экспертизой проекта и стоимости работ. Кроме того, за ремонт военных объектов в Минобороны в 2015 году отвечало Главное управление обустройства войск (ГУОВ) — дочернее предприятие «Оборонстрой», которым руководил Тимур Иванов. Если бы статус работ сменился на реконструкцию, то «Весте» пришлось бы вернуть аванс и передать объект в «Спецстрой», не входящий в сферу влияния главы ГУОВ.

С сентября 2018 года объект проверяли две комиссии — в первую вошли представители Главной военной прокуратуры, которые привлекли также независимых экспертов для оценки работ по контракту. Их выводы пока не известны. Вторая комиссия состояла из представителей ГУОВ, Минобороны и самой Сергиево-Посадской военной части. Как сообщает ПАСМИ со ссылкой на собеседника, близкого к гарнизону, проверка прошла тщательно, однако представители «Весты» оказывали давление на ревизоров, напоминая о своих связях в Минобороны, в частности упоминались Красавцева и Иванов.

По итогам проверки акты приемки казармы и столовой были подписаны. Замечаний по поводу выполненных работ у комиссии не обнаружилось.
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Ранее ПАСМИ сообщало, что компания «Веста» в 2015 году заключила контракт с ГУОВ на сумму 152 миллиона рублей. По его условиям, подрядчик должен был провести капремонт в Сергиево-Посадской военной части (СПВЧ). Сроки были сорваны — работы не завершены до сих пор, хотя сдать объекты в эксплуатацию планировалось уже в конце 2015-го. По информации издания, фирма получила пропуски в режимную зону до официального заключения контракта на ремонт. ПАСМИ заключило, что к этому причастен руководитель ГУОВ Тимур Иванов.

Помимо этого, экс-руководительница «Весты» Наталия Красавцева в 2017 году отошла от управления лишь формально и, находясь на госдолжности в Минобороны, продолжала контролировать бизнес, пишет ПАСМИ. Авторы расследования отмечали, что на одной из записей телефонных разговоров о работе в СПВЧ Красавцева общалась с человеком, которого называла Тимуром Вадимовичем, руководителем ГУОВ.

Егор Латышев

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