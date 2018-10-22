ПАСМИ: Минобороны приняло ремонт казарм у «новой Васильевой» без проверки безопасности
Здания требовали реконструкции, а не капитального ремонта.
Здания требовали реконструкции, а не капитального ремонта.
Комиссия Минобороны приняла работу по капитальному ремонту казарм
В ходе расследования контрактов фирмы «Веста» журналисты ПАСМИ обнаружили, что «оценка состояния военных объектов, судя по всему, была изначально проведена неверно — здания требовали не капремонта, а реконструкции, поскольку работы затрагивали несущие конструкции: требовалась их замена, усиление, в некоторых местах — надстройка кровли и перекладка значительной части сгнивших наружных стен».
По информации ПАСМИ, представители «Весты» добились того, чтобы в проекте работ термин «реконструкция» был заменен на «ремонт». Издание утверждает, что это было сделано, поскольку к реконструкции применяются куда более жесткие требования с обязательной государственной экспертизой проекта и стоимости работ. Кроме того, за ремонт военных объектов в Минобороны в 2015 году отвечало Главное управление обустройства войск (ГУОВ) — дочернее предприятие «Оборонстрой», которым руководил Тимур Иванов. Если бы статус работ сменился на реконструкцию, то «Весте» пришлось бы вернуть аванс и передать объект в «Спецстрой», не входящий в сферу влияния главы ГУОВ.
С сентября 2018 года объект проверяли две комиссии — в первую вошли представители Главной военной прокуратуры, которые привлекли также независимых экспертов для оценки работ по контракту. Их выводы пока не известны. Вторая комиссия состояла из представителей ГУОВ, Минобороны и самой
Ранее ПАСМИ сообщало, что компания «Веста» в 2015 году заключила контракт с ГУОВ на сумму 152 миллиона рублей. По его условиям, подрядчик должен был провести капремонт в
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Егор Латышев