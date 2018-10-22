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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Германия выступила за сохранение договора о РСМД

БЕРЛИН, 22 окт — РИА Новости. Германия выступает за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и работающую архитектуру сокращения вооружений в Европе, заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

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Источник: РИА Новости

«В конце недели было уже заявлено, что НАТО будет интенсивно заниматься этим вопросом в ближайшие недели. Конечно, Германия будет активно участвовать в этой дискуссии. Конечно, мы выступаем за сохранение этого договора и работающую архитектуру сокращения вооружений в Европе. Это является нашей большой целью», — сказала Адебар.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.

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