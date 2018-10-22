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14:56 (мск), источник: Ведомости

РПЦ потребовала от Константинополя извинений за решение по Украине

Русская православная церковь (РПЦ) потребовала от Константинопольского патриархата извинений за решение по Украине. Пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков заявил, что мировому православию и будущему православия на территории Украины был нанесен значительный ущерб, передает ТАСС.

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Источник: Агентство «Москва»

По словам Волкова, ситуация может измениться, если Константинополь выберет путь диалога, осознает «ошибочность своих действий» и решений синода и «принесет извинения за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб». По его словам, после этого «двери для диалога будут вновь открыты».

В пятницу, 19 октября Константинопольский патриархат заявил о том, что продолжит общение с РПЦ, несмотря на решение Москвы разорвать отношения.

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В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение РПЦ приняла из-за того, что Синод в Стамбуле отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве, принял решение о создании отдельного подворья в Киеве, а также о реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва обеспокоена тем, как развивается ситуация в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом. Он выразил надежду, что стороны достигнут понимания, и интересы РПЦ будут соблюдены.

В РПЦ не стали комментировать слухи о возможном визите папы римского в Москву

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Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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