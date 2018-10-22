РПЦ потребовала от Константинополя извинений за решение по Украине
Русская православная церковь (РПЦ) потребовала от Константинопольского патриархата извинений за решение по Украине.
Русская православная церковь (РПЦ) потребовала от Константинопольского патриархата извинений за решение по Украине.
По словам Волкова, ситуация может измениться, если Константинополь выберет путь диалога, осознает «ошибочность своих действий» и решений синода и «принесет извинения за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб». По его словам, после этого «двери для диалога будут вновь открыты».
В пятницу, 19 октября Константинопольский патриархат заявил о том, что продолжит общение с РПЦ, несмотря на решение Москвы разорвать отношения.
В середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение РПЦ приняла
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