Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из договора
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из договора
Подписанный 30 лет назад Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) стал одной из основ современного режима контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Однако еще в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин отметил, что США из договора «по факту уже вышли».
ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Этому событию предшествовали долгие годы взаимных опасений, связанных с возможностью Москвы и Вашингтона осуществить молниеносный обезглавливающий ядерный удар по силам НАТО в Европе и СССР соответственно.
Общего понимания того, что такое ракеты малой и средней дальности, тогда не было, но необходимость уничтожения такого оружия для снижения международной напряженности чувствовалась в обеих странах.
Тогда США и СССР договорились создать общую классификацию ракет по дальности действия и уничтожить значительную часть своего ядерного потенциала.
Так, согласно ДРСМД, к середине 1991 года Москва уничтожила 1846 ракетных комплексов, а Вашингтон — на 1000 меньше.
Спустя 30 лет с момента заключения договора оба
«Они [США] поставили системы — противоракетные якобы — в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы Aegis, сняли их просто с моря и поставили. Но в этих системах противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности», — сказал российский президент на большой
По состоянию на октябрь 2018 года комплекс Aegis Ashore находится на боевом дежурстве в местечке Девеселу, Румыния. Остаются в силе замыслы США по созданию аналогичной базы в польском населенном пункте Редзиково в текущем году. Разместить комплекс на фоне
Кроме того, Россию беспокоит наличие у США боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), операционная дальность которых составляет 1,1 тыс. км. Эти БПЛА по своим возможностям и характеристикам близки к определению крылатой ракеты.
В США рассуждения о возможном нарушении Россией ДРСМД привели к тому, что Трамп поручил подготовить план введения дополнительных санкций в отношении Москвы.
Что касается обвинений, то в американской прессе говорится о разработке в РФ якобы предназначенной для
Между тем, как заявлял в октябре 2017-го председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, новые ракеты для комплекса «Искандер-М» ДРСМД не нарушают.
«Хочу подчеркнуть, что новые ракеты для ОТРК, испытанные накануне, не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действующий с 1988 года, потому что дальность их полета не превышает 500 км. Мы обнародовали это в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, пустив новый образец на предельное расстояние 480 км», — сказал Бондарев.
Несмотря на заверения российской стороны, Конгресс США согласовал выделение $58 млн на «разработку оборонных систем для противодействия ракетам наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км».
Решение прописано в законе об оборонном бюджете на 2018 год, предусматривающем применение санкций в отношении России «за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями» (первые российские компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный
«Мы собираемся расторгнуть соглашение. Мы собираемся выйти», — заявил Трамп 20 октября, добавив, что Соединенным Штатам придется «разрабатывать такие вооружения».
В то же время Трамп допустил заключение нового соглашения с участием не только России, но и Китая.
Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: «Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения.
Пекин в ответ лишь заявил, что «односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект» и назвал отсылку Трампа к КНР «абсолютной ошибкой».
А
Александр Мосесов
В материале использованы данные «ТАСС-Досье».
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