Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

Источник: РИА "Новости"

Подписанный 30 лет назад Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) стал одной из основ современного режима контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Однако еще в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин отметил, что США из договора «по факту уже вышли».

На излете холодной войны

ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Этому событию предшествовали долгие годы взаимных опасений, связанных с возможностью Москвы и Вашингтона осуществить молниеносный обезглавливающий ядерный удар по силам НАТО в Европе и СССР соответственно.

Такой удар мог быть осуществлен с помощью высокоточных баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности, время полета которых составило бы менее десяти минут.

Общего понимания того, что такое ракеты малой и средней дальности, тогда не было, но необходимость уничтожения такого оружия для снижения международной напряженности чувствовалась в обеих странах.

Тогда США и СССР договорились создать общую классификацию ракет по дальности действия и уничтожить значительную часть своего ядерного потенциала.

Так, согласно ДРСМД, к середине 1991 года Москва уничтожила 1846 ракетных комплексов, а Вашингтон — на 1000 меньше.

Aegis Ashore и беспилотники

Спустя 30 лет с момента заключения договора оба государства-подписанта обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. В России, например, считают, что противоракеты для наземных установок американской системы ПРО Aegis — Aegis Ashore — могут при необходимости заменить на крылатые ракеты средней дальности, что станет прямым нарушением договора.

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«Они [США] поставили системы — противоракетные якобы — в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы Aegis, сняли их просто с моря и поставили. Но в этих системах противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности», — сказал российский президент на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

Госдеп США в свою очередь опровергает возможность запуска крылатых ракет с Aegis Ashore.

По состоянию на октябрь 2018 года комплекс Aegis Ashore находится на боевом дежурстве в местечке Девеселу, Румыния. Остаются в силе замыслы США по созданию аналогичной базы в польском населенном пункте Редзиково в текущем году. Разместить комплекс на фоне ракетно-ядерных испытаний в КНДР 2017 года решили и в Японии.

Кроме того, Россию беспокоит наличие у США боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), операционная дальность которых составляет 1,1 тыс. км. Эти БПЛА по своим возможностям и характеристикам близки к определению крылатой ракеты.

9М729 и «Искандер»

В США рассуждения о возможном нарушении Россией ДРСМД привели к тому, что Трамп поручил подготовить план введения дополнительных санкций в отношении Москвы.

Как заявил еще в декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, «хотелось бы надеяться, что от этих санкций американская сторона воздержится, но, к сожалению, опыт работы по этому кругу вопросов учит другому, и дыма без огня не бывает».

Что касается обвинений, то в американской прессе говорится о разработке в РФ якобы предназначенной для оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» крылатой ракеты наземного базирования «Новатор 9М729» и о том, что ее дальность составляет как минимум 3 тыс. км. Официальные лица России, впрочем, никогда не подтверждали ни наличия, ни испытаний этой ракеты.

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Между тем, как заявлял в октябре 2017-го председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, новые ракеты для комплекса «Искандер-М» ДРСМД не нарушают.

«Хочу подчеркнуть, что новые ракеты для ОТРК, испытанные накануне, не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действующий с 1988 года, потому что дальность их полета не превышает 500 км. Мы обнародовали это в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, пустив новый образец на предельное расстояние 480 км», — сказал Бондарев.

Несмотря на заверения российской стороны, Конгресс США согласовал выделение $58 млн на «разработку оборонных систем для противодействия ракетам наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км».

Решение прописано в законе об оборонном бюджете на 2018 год, предусматривающем применение санкций в отношении России «за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями» (первые российские компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» — были внесены в черный список в конце 2017 года).

Третьим будешь?

«Мы собираемся расторгнуть соглашение. Мы собираемся выйти», — заявил Трамп 20 октября, добавив, что Соединенным Штатам придется «разрабатывать такие вооружения».

В то же время Трамп допустил заключение нового соглашения с участием не только России, но и Китая.

Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: «Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения. Дональд Трамп президент США

Пекин в ответ лишь заявил, что «односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект» и назвал отсылку Трампа к КНР «абсолютной ошибкой».

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва ответит на возможный выход Вашингтона из договора «мерами по обеспечению собственной безопасности».

Александр Мосесов

В материале использованы данные «ТАСС-Досье».