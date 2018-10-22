Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Роскошная жена Кармело Энтони с шикарными формами (фото)
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
В носу вьетнамца поселился паразит
Погибла актриса Марина Поплавская
Гардеробная в квартире: 7 идей из российских проектов
Как выглядят самые опасные бандиты Латинской АмерикиИстория становления латиноамериканских банд во главе с всесильной Mara Salvatrucha
Роскошная жена Кармело Энтони с шикарными формами (фото)
Аксенов сообщил о сообщниках керченского стрелка
Алла Пугачева устроила танцы в студии у Максима Галкина
Семенович, Лобода, Барановская: все звезды на 22-летии «Муз-ТВ»
Кто сменит Карреру? Реальные варианты
Интриги дня КХЛ: «Спартак» уступит «Динамо»
Родители не забирали из морга тело напавшего на колледж к Керчи
Конфликт грузчиков привел к гибели 55 человек
Паутина проводов электромобилей окутала улицы Норвегии (видео)
Киевский «регулировщик» рассмешил Интернет (видео)
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
16Мартышки над схваткой
15:33 (мск), источник: ТАСС

Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из договора из-за предполагаемых нарушений со стороны России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Подписанный 30 лет назад Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) стал одной из основ современного режима контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Однако еще в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин отметил, что США из договора «по факту уже вышли».

На излете холодной войны

ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Этому событию предшествовали долгие годы взаимных опасений, связанных с возможностью Москвы и Вашингтона осуществить молниеносный обезглавливающий ядерный удар по силам НАТО в Европе и СССР соответственно.

Такой удар мог быть осуществлен с помощью высокоточных баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности, время полета которых составило бы менее десяти минут.

Общего понимания того, что такое ракеты малой и средней дальности, тогда не было, но необходимость уничтожения такого оружия для снижения международной напряженности чувствовалась в обеих странах.

Тогда США и СССР договорились создать общую классификацию ракет по дальности действия и уничтожить значительную часть своего ядерного потенциала.

Так, согласно ДРСМД, к середине 1991 года Москва уничтожила 1846 ракетных комплексов, а Вашингтон — на 1000 меньше.

Aegis Ashore и беспилотники

Спустя 30 лет с момента заключения договора оба государства-подписанта обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. В России, например, считают, что противоракеты для наземных установок американской системы ПРО Aegis — Aegis Ashore — могут при необходимости заменить на крылатые ракеты средней дальности, что станет прямым нарушением договора.

Читайте также
Что известно о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

«Они [США] поставили системы — противоракетные якобы — в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы Aegis, сняли их просто с моря и поставили. Но в этих системах противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности», — сказал российский президент на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года.

Госдеп США в свою очередь опровергает возможность запуска крылатых ракет с Aegis Ashore.

По состоянию на октябрь 2018 года комплекс Aegis Ashore находится на боевом дежурстве в местечке Девеселу, Румыния. Остаются в силе замыслы США по созданию аналогичной базы в польском населенном пункте Редзиково в текущем году. Разместить комплекс на фоне ракетно-ядерных испытаний в КНДР 2017 года решили и в Японии.

Кроме того, Россию беспокоит наличие у США боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), операционная дальность которых составляет 1,1 тыс. км. Эти БПЛА по своим возможностям и характеристикам близки к определению крылатой ракеты.

9М729 и «Искандер»

В США рассуждения о возможном нарушении Россией ДРСМД привели к тому, что Трамп поручил подготовить план введения дополнительных санкций в отношении Москвы.

Как заявил еще в декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, «хотелось бы надеяться, что от этих санкций американская сторона воздержится, но, к сожалению, опыт работы по этому кругу вопросов учит другому, и дыма без огня не бывает».

Что касается обвинений, то в американской прессе говорится о разработке в РФ якобы предназначенной для оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» крылатой ракеты наземного базирования «Новатор 9М729» и о том, что ее дальность составляет как минимум 3 тыс. км. Официальные лица России, впрочем, никогда не подтверждали ни наличия, ни испытаний этой ракеты.

Читайте также
Михаил Горбачев посчитал выход США из договора о сокращении ракет ошибкой

Между тем, как заявлял в октябре 2017-го председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, новые ракеты для комплекса «Искандер-М» ДРСМД не нарушают.

«Хочу подчеркнуть, что новые ракеты для ОТРК, испытанные накануне, не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действующий с 1988 года, потому что дальность их полета не превышает 500 км. Мы обнародовали это в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, пустив новый образец на предельное расстояние 480 км», — сказал Бондарев.

Несмотря на заверения российской стороны, Конгресс США согласовал выделение $58 млн на «разработку оборонных систем для противодействия ракетам наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км».

Решение прописано в законе об оборонном бюджете на 2018 год, предусматривающем применение санкций в отношении России «за допущенные нарушения различных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями» (первые российские компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» — были внесены в черный список в конце 2017 года).

Третьим будешь?

«Мы собираемся расторгнуть соглашение. Мы собираемся выйти», — заявил Трамп 20 октября, добавив, что Соединенным Штатам придется «разрабатывать такие вооружения».

В то же время Трамп допустил заключение нового соглашения с участием не только России, но и Китая.

Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: «Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения.
Дональд Трамп
президент США

Пекин в ответ лишь заявил, что «односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект» и назвал отсылку Трампа к КНР «абсолютной ошибкой».

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва ответит на возможный выход Вашингтона из договора «мерами по обеспечению собственной безопасности».

Александр Мосесов

В материале использованы данные «ТАСС-Досье».

Читайте также:

Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
 "Человек оставил народ без работы, а сейчас на коне, на трибуне"
Девочка одна кричала: "я не хочу умирать!"
Путин подписал указ об экономических санкциях против Украины
Физики предрекают «эру бесконечных ливней и наводнений»
Роструд напомнил о праздничных выходных в ноябре
На Италию обрушился снежный шторм (видео)
СМИ нашли «новую Васильеву» при проверке ремонта казарм
«Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры
Австралийские ученые засняли в Южном океане необычное животное
Спорт
Кто сменит Карреру? Реальные варианты Руководство красно-белых отправило итальянца в отставку. Кто придет ему на смену?
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Lada, которой не должно быть, вышла на испытания На дорогах засветилась «таинственная» Lada Vesta SW, которая, по всей видимости, является спортивной версией универсала
Кино
Семенович, Лобода, Барановская: все звезды на 22-летии «Муз-ТВ» Телеканал с размахом отметил день рождения: на грандиозном гала-концерте выступили главные звезды отечественного шоу-бизнеса
Недвижимость
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Дела семейные. Супругам станет проще передавать наследство детям
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Зачем нужны комнатные растения
Дети
Рудковскую и Плющенко раскритиковали за «странное» дефиле их сына Интернет-пользователи считают, что звездные родители позорят ребенка
Леди
Тренд или бред: оцениваем маникюр звезд Мы пристально посмотрели на руки западных и российских звезд, чтобы понять, с какими ногтями не стыдно появиться на публике
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь