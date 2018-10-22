Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
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