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15:44 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

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Источник: РИА "Новости"

В указе отмечается, что это решение принято «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», а также «в целях защиты национальных интересов».

Правительству РФ поручено «определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», а также «определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц».

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