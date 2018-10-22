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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил подготовить ответ на антироссийские санкции Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении санкций в связи с недружественными действиями Украины. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Источник: AP 2018

Президент поручил правительству определить специальные экономические меры и перечень физических и юридических лиц, в отношении которых они будут применяться.

В указе отмечается, что решение принято «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» и «в целях защиты национальных интересов».

В конце сентября Украина ввела санкции против российских транспортных компаний за сотрудничество с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Ограничения введены в отношении «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер» и других российских компаний. Санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко призывал усилить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море. По его словам, после строительства моста через Керченский пролив Россия стала препятствовать навигации украинских и международных судов.

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