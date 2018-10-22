Патрушев и Болтон обсудили соглашения о вооружении

Источник: РИА "Новости"

«Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении американской дипмиссии, опубликованном в твиттере.

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что на встрече Патрушева и Болтона обсуждались вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области.

Новость Что известно о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Как сообщалось, у Болтона в рамках двухдневного визита в Москву были запланированы переговоры в Совбезе РФ, Кремле и министерстве иностранных дел России. Это уже второй визит Болтона в Москву менее чем за полгода: он приезжал в российскую столицу в июле в рамках подготовки к российско-американскому саммиту в Хельсинки. После этого, в августе, Болтон встречался с Патрушевым в Женеве.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).