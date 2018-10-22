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16:50 (мск), источник: Интерфакс

Патрушев и Болтон обсудили соглашения о вооружении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили в понедельник широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении и ситуацию в Сирии, сообщили в посольстве США в РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении американской дипмиссии, опубликованном в твиттере.

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что на встрече Патрушева и Болтона обсуждались вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области.

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Что известно о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Как сообщалось, у Болтона в рамках двухдневного визита в Москву были запланированы переговоры в Совбезе РФ, Кремле и министерстве иностранных дел России. Это уже второй визит Болтона в Москву менее чем за полгода: он приезжал в российскую столицу в июле в рамках подготовки к российско-американскому саммиту в Хельсинки. После этого, в августе, Болтон встречался с Патрушевым в Женеве.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1−5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
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