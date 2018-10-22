Борис Джонсон сравнил убийство журналиста Хашкаджи с покушением на Скрипалей

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«Злодеяние в Солсбери и убийство Хашкаджи, судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства. Дикость методов исполнения должна направить наводящее ужас предупреждение каждому покинувшему страну журналисту или тем, кто осмеливается противостоять режиму», — написал Джонсон в своей статье.

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Он считает, что убийство Хашкаджи было намеренным, а не случайным. Его цель, помимо прочего, отмечает Джонсон, направить послание потенциальным недоброжелателям, которые живут за рубежом и думают, что находятся под защитой. «Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, мы способны вас достать, и нас не волнует, под чьей защитой, как вам кажется, вы находитесь», — формулирует Джонсон цель убийства Хашкаджи и нападения в Солсбери.

Также Джонсон призывает западную общественность не дать этой схеме стать шаблонной. «Это не должно стать шаблоном. Мы не можем просто позволить этому случиться», — считает политик, указывая на то, что отношения Великобритании с Россией и Саудовской Аравией разные, но это не должно повлиять на характер реакции Запада.

«Великобритания и США должны повести за собой другие страны в том, чтобы привлечь к ответственности Саудовскую Аравию должным образом. Тело (Хашкаджи) должно быть обнаружено. Аудиозапись убийства, которая, как говорят, есть в распоряжении турецких властей, если она существует, должна быть обнародована… Британия должна подготовить санкции против тех, кто виновен в совершении или одобрении жестокого убийства этого журналиста», — подчеркивает бывший министр иностранных дел Великобритании.

Вместе с тем, политик считает, что сейчас, на фоне происходящих событий, самое время оказать давление на Саудовскую Аравию в том, чтобы положить конец войне в Йемене, учитывая нарастающую гуманитарную катастрофу в этой стране. Джонсон думает, что наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, в котором на Западе видят потенциал реформатора королевства, нужно поддержать выдвинутое спецспосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом предложение дать повстанцам-хуситам долю влияния в правительстве и избавить Йемен от влияния Ирана.