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18:16 (мск), источник: РИА Новости

МЧС объявило об упразднении всех региональных центров

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. МЧС РФ в рамках реорганизации планирует упразднить региональные центры и передать их полномочия и сотрудников в региональные главки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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Источник: РИА Новости

С 1 января 2017 года МЧС России перешло с четырехуровневой на трехуровневую систему управления. Были укрупнены Центральный, Южный и Сибирский региональные центры, в состав которых вошли, соответственно, бывшие Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры.

«Реорганизация направлена на сокращение количества обеспечивающих структур и упразднение должностей руководящего состава. Это коснется 4 региональных центров (Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный) и Центров управления в кризисных ситуациях», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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В министерстве добавили, что в связи с реорганизацией планируется перевод сотрудников на вакантные должности в территориальных органах по субъектам РФ и в Центрах управления в кризисных ситуациях. Это, как считают в министерстве, позволит оптимизировать расходы ведомства и повысить денежное содержание личному составу реагирующих подразделений.

«Благодаря передаче полномочий региональных центров в головные главные управления по субъектам, штатная численность “головных” главков будет увеличена. Таким образом, военнослужащие, сотрудники федеральной противопожарной службы и сотрудники федеральной гражданской государственной службы могут быть трудоустроены в системе МЧС России, работники региональных центров — в системе РСЧС», — подчеркивают в пресс-службе.

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Главные управления МЧС России по субъектам РФ, спасательные воинские формирования, поисково-спасательные подразделения в упраздняемых региональных центрах будут переподчинены ГУ МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской областям, а также главкам по Хабаровскому и Ставропольскому краям. Авиационно-спасательные центры переподчинят управлению авиации министерства.

Правопреемниками Центров управления в кризисных ситуациях региональных центров станут Главные управления МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирской и Ростовской областям.

В пресс-службе заявили, что все кадровые решения по переназначению военнослужащих и сотрудников федеральной противопожарной службы будут приниматься только по решению Центральной аттестационной комиссии МЧС России.

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