МЧС объявило об упразднении всех региональных центров
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. МЧС РФ в рамках реорганизации планирует упразднить региональные центры и передать их полномочия и сотрудников в региональные главки, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. МЧС РФ в рамках реорганизации планирует упразднить региональные центры и передать их полномочия и сотрудников в региональные главки, сообщили РИА Новости в
С 1 января 2017 года МЧС России перешло с четырехуровневой на трехуровневую систему управления. Были укрупнены Центральный, Южный и Сибирский региональные центры, в состав которых вошли, соответственно, бывшие Приволжский,
«Реорганизация направлена на сокращение количества обеспечивающих структур и упразднение должностей руководящего состава. Это коснется 4 региональных центров (Центральный, Сибирский,
В министерстве добавили, что в связи с реорганизацией планируется перевод сотрудников на вакантные должности в территориальных органах по субъектам РФ и в Центрах управления в кризисных ситуациях. Это, как считают в министерстве, позволит оптимизировать расходы ведомства и повысить денежное содержание личному составу реагирующих подразделений.
«Благодаря передаче полномочий региональных центров в головные главные управления по субъектам, штатная численность “головных” главков будет увеличена. Таким образом, военнослужащие, сотрудники федеральной противопожарной службы и сотрудники федеральной гражданской государственной службы могут быть трудоустроены в системе МЧС России, работники региональных центров — в системе РСЧС», — подчеркивают в
Главные управления МЧС России по субъектам РФ, спасательные воинские формирования,
Правопреемниками Центров управления в кризисных ситуациях региональных центров станут Главные управления МЧС России по Москве,
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