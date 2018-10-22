Севастополь юридически всегда был в составе России, заявил Путин
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Севастополь формально и юридически всегда был в составе России, заявил Владимир Путин.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Севастополь формально и юридически всегда был в составе России, заявил Владимир Путин.
Сегодня глава государства провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает сайт Кремля. Президент поинтересовался у столичного градоначальника, как развивается сотрудничество с Севастополем, которому Москва традиционно помогает.
Собянин отметил, что Севастополь и Москва — побратимы и столица помогала крымскому городу «во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России».
В ответ Путин заметил, что юридически Севастополь «всегда был в составе России».
Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР.
А по закону, продолжил Путин, это решение должны были утвердить Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР.
«Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — добавил Путин.
Президент также поблагодарил Собянина за поддержку Севастополя.