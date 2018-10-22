В Думу внесли проект закона об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами

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Соответствующая инициатива размещена в понедельник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Ее авторами выступила группа депутатов: Антон Горелкин, Андрей Луговой, Михаил Старшинов и Борис Пайкин.

Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе выступать владельцем новостного агрегатора, отмечается в проекте закона.

Кроме того, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20 процентов, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20 процентами долей (акций) любого лица) в отношении более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора, отмечается в законопроекте.

Поправки в закон «О СМИ»

В России с 1 января 2016 года вступили в силу поправки в закон «О СМИ», которые ограничивают участие иностранцев в российских медиа на уровне 20%.

Закон был принят Госдумой 26 сентября 2014 года, 1 октября одобрен Советом федерации и 14 октября подписан президентом. В соответствии с поправками, иностранные государства, международные организации, иностранные юрлица и граждане, а также российские юрлица с более 20% иностранного капитала не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ.